«Барса» не выигрывает 3 матча подряд – впервые в сезоне. Клуб пропустил 8 голов за период

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» продлила серию без побед до трех матчей.

Сегодня каталонцы не смогли обыграть «Валенсию» на выезде (1:1) в рамках 17-го тура Ла Лиги.

Команда Хави не побеждает три матча подряд: до этого были поражения от «Жироны» (2:4) и «Антверпена» (2:3). Общий счет этих игр – 5:8. Это худшая серия «блауграны» в сезоне.

В следующем туре «Барселона» примет «Альмерию».

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72 комментария
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Уже сил нет смотреть на такую игру …

Реализации нет никакой - нападение ужасно очень: Френки с Педри на год вперед раздали голевых передач..
Защитники тоже дают делать многое нападающим соперника..

Хави полностью потерял нити управления командой.
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Главное, чтобы польский каблучок выходил в старте, я смотрю, он так неплохо выполняет роль манекена на поле
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Ну прогресс есть. 4 от Жироны, трешку от Антверпена и всего лишь 1 от Валенсии.
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Дайте Чапи поработать.
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Ответ Степан Магаян
В чем виноват Хави,если у игроков нету реализации? Просто выход 1 в 1 не могут реализовать,а Лева это просто писец и вот ему хотели 2 зм дать
Та ни в чем. Не он же состав определяет и замены по ходу матча делает.
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Ответ NartApsua
Это же Хави виноват, что команда из 10-15 голевых моментов, выжимает максимум один гол!
А еще у Эрнандеса есть право заменять игроков а не выпускать Леву который не в форме.
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Прораб Чави что думает по этому поводу? Еще строится великая команда или уже построили, но днищенскую?
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Лева на выход, Рафинью на лавку, единственное светлое пятно это Де Йонг, только от него слезы не наворачивались.
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После двух поражений ничья. Мы на правильном пути.
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Левандовски и Рафинья на выход
Два клоуна
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Вопросов нет только к Френки и Педри , раздавали шедквры , даже вспомнил Бускетса , Хави и Интесту . Но что творили Кунде , Леваневски , Рафинья , Ферран и Бальде - сил просто нет смотреть на это . Каждая атака полумертвой Валенсии уже страшно смотреть, а выходы атакующих игроков Барсы один на один уже даже не интригуют , я бы даже удивился если бы реализовали хотя бы один момент ( гол Феликса не считаю , там просто в пустые). Короче говоря больно смотреть, зря собрали чужих стариков, и продали своих , Альба даже сейчас был бы лучше Бальде , Бускетсу вовсе нет замены , да даже Суарес был бы лучше чем Лева
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Ответ Кирилл
Уже сил нет смотреть на такую игру … Реализации нет никакой - нападение ужасно очень: Френки с Педри на год вперед раздали голевых передач.. Защитники тоже дают делать многое нападающим соперника.. Хави полностью потерял нити управления командой.
Хз, норм играла Барса, моментов много, просто нап нужен хороший, Левандовски уже всё
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Ждём от Хави фразу про 4 турнира в которых они все еще УЧАСТВУЮТ
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Ответ NartApsua
Это же Хави виноват, что команда из 10-15 голевых моментов, выжимает максимум один гол!
Ну хави как тренер организует тренировочный процесс. Вместо перепасовок могут работать над завершением
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+4
Ответ Krasavello
Ну хави как тренер организует тренировочный процесс. Вместо перепасовок могут работать над завершением
Мы не знаем, что они отрабатывают на тренировках. Может и реализацию. И на тренировке тот же Левандовски кладет все мячи по девяткам, а во время официальных мачтей превращается в бревно. Я сам не фанат Хави, как тренера и вообше был против его назначения главным. Без какого-либо опыта работы в Европе. Но сегодня абсолютно правильно расставил игроков, нормальную подобрал тактику, в результате которой команда создала уйму голевых моментов у чужих ворот и почти ничего не позволила создать у своих. В итоге игроки атаки её используют штут 10 моментов, зато игрок Валенсии вдруг забил гол, которого и ни до, ни после у него, скорее всего, не будет.
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Барселону на ноги, кроме Пепа уже никто не поставит.
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+3
Ответ Кирилл
Уже сил нет смотреть на такую игру … Реализации нет никакой - нападение ужасно очень: Френки с Педри на год вперед раздали голевых передач.. Защитники тоже дают делать многое нападающим соперника.. Хави полностью потерял нити управления командой.
багаж и рычаги закончились
+6
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+2
Ответ LokiSp
Че там совсем мыслей у Хави пойти в другую команду тренировать нет?
А кому такой гений нужен сами подумайте. Разве что юнайтед. Там хуже не будет
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Ответ LokiSp
Че там совсем мыслей у Хави пойти в другую команду тренировать нет?
Кто его возьмет?)))
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«Барселона» - спасибо за участие в чемпионской гонке, с такой мрачной реализацией - извините, нет. Не верю, что «Барса» защитит титул чемпиона Испании.
«Реал Мадрид» выиграет Примеру 2023/24, скриньте. «Жирону» не хватит на все 38 туров, «Мадрид» возьмёт опытом и классом
+8
-6
+2
Ответ Степан Магаян
В чем виноват Хави,если у игроков нету реализации? Просто выход 1 в 1 не могут реализовать,а Лева это просто писец и вот ему хотели 2 зм дать
Я не понимаю вот эти ваши доводы почему Хави не виноват, а кто их просил купить Куман чтоль или Месси завещание оставил заменить его Бревнавдовсим, Рафиньей (недобразил) и Ферраном (мазила)
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
на корточках со спущенными штанами
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Ответ NartApsua
Хави виноват, что команда не реализует свои моменты?
А кто их просил купить, Куман?
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Ответ Гаврила Ардалионович
Сколько сарказма. Вас проклянёт аллах, хейтеры)
Это не наш бог, так что проклятие не сработает
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Ахаха Там в спину дышат Атлетик и РС
Какое хафиг чемпионство, зону ЛЧ бы не упустить со строителем Чави
Хотя такой Барсе Лига Европы больше подходит. 😁
И так повезло, что вышли из группы с Порту, шахтёром и антверпеном. Первый раз за три года вышли из группы ЛЧ. 😁
Не зря Хави недоволен, что не поздравляют с выходом из группы. Понимает, что это подвиг для его команды 😁
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Удивляет как Рафинью приглашают в сборную Бразилии
+2
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Левандовский не уровень Барселоны. В Баварии всю работу за него делала команда. В итоге взял трофеев достаточно, ещё и кто-то считает его топовым нападающим. Надо было топаря Хоселу брать похоже. Разницы особенно нет, но зачем платить больше?
+4
-3
+1
Это же Хави виноват, что команда из 10-15 голевых моментов, выжимает максимум один гол!
+9
-8
+1
Ответ Пепси пеналдувич
Лева на выход, Рафинью на лавку, единственное светлое пятно это Де Йонг, только от него слезы не наворачивались.
Это если не смотреть на игру в обороне
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Целая серия поражений, мдааа
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