«Барса» не выигрывает 3 матча подряд – впервые в сезоне. Клуб пропустил 8 голов за период
«Барселона» продлила серию без побед до трех матчей.
Сегодня каталонцы не смогли обыграть «Валенсию» на выезде (1:1) в рамках 17-го тура Ла Лиги.
Команда Хави не побеждает три матча подряд: до этого были поражения от «Жироны» (2:4) и «Антверпена» (2:3). Общий счет этих игр – 5:8. Это худшая серия «блауграны» в сезоне.
В следующем туре «Барселона» примет «Альмерию».
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Реализации нет никакой - нападение ужасно очень: Френки с Педри на год вперед раздали голевых передач..
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Хави полностью потерял нити управления командой.
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Какое хафиг чемпионство, зону ЛЧ бы не упустить со строителем Чави
Хотя такой Барсе Лига Европы больше подходит. 😁
И так повезло, что вышли из группы с Порту, шахтёром и антверпеном. Первый раз за три года вышли из группы ЛЧ. 😁
Не зря Хави недоволен, что не поздравляют с выходом из группы. Понимает, что это подвиг для его команды 😁