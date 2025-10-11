Денис Глушаков: «Хочу быть тренером и взять золото. Мама говорит про «Спартак». Дай бог, эти слова дойдут до всевышнего»

Денис Глушаков хочет выиграть чемпионский титул в качестве тренера «Спартака».

Сегодня прошел прощальный матч бывшего полузащитника «Спартака », «Локомотива» и сборной России.

– Хотел бы быть тренером и взять золото в этом статусе.

– В какой команде?

– Разницы уже нет. Но мама говорит: «Спартак» (улыбается). Дай бог, эти слова дойдут до всевышнего, – сказал Глушаков .