Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Андерссон, Нисканен, Карлссон, Хайди и Лотта Венг выступят в скиатлоне

16 декабря на этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме пройдет женский скиатлон.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

10+10 км, скиатлон, женщины

Начало – 13:10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Джесси Диггинс (США)

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. Рози Бреннан (США)

4. Моа Илар (Швеция)

5. Виктория Карл (Германия)

6. Хайди Венг (Норвегия)

7. Эмма Рибом (Швеция)

8. Лотта Венг (Норвегия)

9. Дельфин Клодель (Франция)

10. Анна Кьерсти Калво (Норвегия)

11. Фрида Карлссон (Швеция)

14. Кертту Нисканен (Финляндия)

16. Тереза Штадлобер (Австрия)

40. Линн Сван (Швеция)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме