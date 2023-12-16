«Нужно было поднять настроение всей стране. Это русская культура: мы их заманили, а потом победили!» Ротенберг в раздевалке после 5:3 с Беларусью

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что стране нужно было поднять настроение победой.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

«Мужики – как и договаривались, нужно было поднять настроение всей стране, новогоднее настроение.

Да, было тяжело. Все-таки команда – победитель прошлого Кубка Первого канала. Поэтому за счет характера, мужской работы, дружной работы…

Да, мы их заманили. Это русская культура: мы их заманили, а потом победили!

Всех с победой, мужики!» – сказал хоккеистам главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в раздевалке команды после игры.

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44 комментария
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Этот шизоид реально считает что вот это как-то влияет на наше настроение?
+79
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+77
Ответ Ivan Ivanych
Этот шизоид реально считает что вот это как-то влияет на наше настроение?
на моё периодически влияет в том плане, что грустно становится от того, что этот шизоид возглавляет сборную нашей страны, является её лицом.. Став посмешищем, тащит за собой сборную.. это грустно
+54
0
+54
Шиз какой-то
+42
-2
+40
Роман Ротенберг начинает осваивать популярную в старину профессию Петрушки.
+32
-1
+31
Кого заманил этот ловкач? Белорусов?
Ай да, Сусанин! Ох стратег! Система, что там говорить
+22
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+22
Это главный тренер профессионального хоккейного клуба . Все что надо знать. Заманили , победили , трус не играет в хоккей , закалка и смекалка . Интересно , сколько лет еще будем читать подобные опусы ? Это же чистая бредятина.
+15
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+15
кое как обыгрываем Белоруссию, а пафосу как будто Канаду и Финляндию уничтожаем
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Более омерзительной личности в нашем хоккее не было со дня его основания!!!
+10
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Что за национальная культура заманивания?
Первый раз слышу.
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Ответ a2wai
Роман Ротенберг начинает осваивать популярную в старину профессию Петрушки.
Освоил уже
+9
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"Я тебя заманил - я тебя и победю!"
(Тарас Ротенбергович Бульба)
+8
0
+8
Ответ Lanc
Что за национальная культура заманивания? Первый раз слышу.
Гyсская кугтуга пготив белагусской
+8
-1
+7
Ответ muslim95
Освоил уже
Да не, он все еще профан, перестал так всех смешить так, как было в дебюте с йозе марино)))

Хотя иногда, бывает, и ловит волну)))
+7
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+7
отдали хоккей в руки самодура
+5
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За страну не скажу, но Нижнему ты точно испортил его
+5
0
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Гений тренерской установки) Интересно, что про казахов будет говорить?
+3
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Даже если СКА станет чемпионом , ромку никто из адекватных болельщиков разбирающихся в хоккее , а также специалистов, не будет считать тренером . Понятно , что в команде тренировочным процессом руководят специалисты т, к, Корешков , Зубов и др .Хвалебные оды ему поют те , кто с этого ,что - то имеет , или хочет иметь !
+3
0
+3
странно, что не сравнил сборную Беларуси с лучшими клубами НХЛ.
+3
-1
+2
Т.е. на турниры в России беларусы приезжают, потому что их заманивают...
+2
0
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Те он испортил настроение дружественной стране и радуется?
+3
-1
+2
Сейчас я вам покажу откуда планировалось нападение
+2
0
+2
Ответ Юрий Луговой
кое как обыгрываем Белоруссию, а пафосу как будто Канаду и Финляндию уничтожаем
ожидание и реальность....
+2
0
+2
У Ротенберга своя Россия с аргентинским следом в ноздрях
+3
-1
+2
Спортс, хватит уже про Ромку набрасывать) Второй день ржу не могу остановиться))
+2
0
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Ответ nmnackjbxkasbk
странно, что не сравнил сборную Беларуси с лучшими клубами НХЛ.
это несравнимо ибо все знают что сборная лучше...)))
+1
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пошёл ты на юг рома. тебя лечить надо
+1
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Поднимет всей стране настроение тот день, когда ты с папашей на эшафот шагать будешь
+1
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Ответ Machine Head
Это главный тренер профессионального хоккейного клуба . Все что надо знать. Заманили , победили , трус не играет в хоккей , закалка и смекалка . Интересно , сколько лет еще будем читать подобные опусы ? Это же чистая бредятина.
Судя по организованной сегодня команде, еще 6 лет минимум.
+2
-1
+1
У нас есть сборная Россия и кто её тренер, а не "Россия-25"?
+1
0
+1
кто открыл двери в ПНД?
+1
0
+1
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