«Нужно было поднять настроение всей стране. Это русская культура: мы их заманили, а потом победили!» Ротенберг в раздевалке после 5:3 с Беларусью

Роман Ротенберг заявил, что стране нужно было поднять настроение победой.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

«Мужики – как и договаривались, нужно было поднять настроение всей стране, новогоднее настроение.

Да, было тяжело. Все-таки команда – победитель прошлого Кубка Первого канала. Поэтому за счет характера, мужской работы, дружной работы…

Да, мы их заманили. Это русская культура: мы их заманили, а потом победили!

Всех с победой, мужики!» – сказал хоккеистам главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в раздевалке команды после игры.

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