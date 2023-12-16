«Нужно было поднять настроение всей стране. Это русская культура: мы их заманили, а потом победили!» Ротенберг в раздевалке после 5:3 с Беларусью
Роман Ротенберг заявил, что стране нужно было поднять настроение победой.
Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.
«Мужики – как и договаривались, нужно было поднять настроение всей стране, новогоднее настроение.
Да, было тяжело. Все-таки команда – победитель прошлого Кубка Первого канала. Поэтому за счет характера, мужской работы, дружной работы…
Да, мы их заманили. Это русская культура: мы их заманили, а потом победили!
Всех с победой, мужики!» – сказал хоккеистам главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в раздевалке команды после игры.
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Ай да, Сусанин! Ох стратег! Система, что там говорить
Первый раз слышу.
(Тарас Ротенбергович Бульба)
Хотя иногда, бывает, и ловит волну)))