Кучеров набрал 0+2 с «Калгари» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 9 очков. У него 52 балла в 31 игре

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Ванкувер Калгари Колорадо НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Джей Ти Миллер Хоккей

Никита Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 9 очков.

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:4). 

В активе россиянина 52 (20+32) очка в 31 матче сезона. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров

Второе место делят форварды Джей Ти Миллер («Ванкувер», 43 очка в 31 игре, 15+28) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 43 в 30, 12+31). 

На четвертой строчке находится форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (42 в 29, 16+26). Сегодня он сделал голевую передачу в овертайме матча с «Бостоном» (2:1 ОТ). 

У Кучерова новое оружие в битве с макдэвидами. Пускает шайбу под защитника – и у того нет шансов

14 комментариев
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Надо больше забивать. Василевский теперь по четыре шайбы пропускает.
+20
-2
+18
Приятно каждый раз смотреть и видеть как отрывается Кучеров в таблице бомбардиров)
+15
-3
+12
Ответ sergio_ua
Надо больше забивать. Василевский теперь по четыре шайбы пропускает.
После расстрела двухдневной давности, когда он практически в одиночку матч с Эдмонтоном вытащил, можно было ожидать. Вася все-таки не железный.
+10
-1
+9
Ещё бы к этому выигрыш Тампы добавить.
2 очка Никитоса это хорошо, но 2 очка для команды лучше.
+6
-2
+4
Панара тоже молодец , такую передачу в овертайме выдал!
+3
0
+3
Ответ КиКо
После расстрела двухдневной давности, когда он практически в одиночку матч с Эдмонтоном вытащил, можно было ожидать. Вася все-таки не железный.
Очевидно что сегодня Нужно было шведского бэкапа ставить
+3
-1
+2
Нужны победы
Результат дают первые 2 звена, 3-4 в атаке не видны совсем
Тут даже Никита не вывезет с его чудесной статистикой
0
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0
Просто играть и набирать очки, а не попадут в ПО, так это головная боль ГМ. Как они в плове без вратарей собирались играть?
+1
-1
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Только Макдэвид может навязать конкуренцию за все доступные личные награды.
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Вышел на график 135 (52+83) очков за сезон.
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Ответ grek087
Только Макдэвид может навязать конкуренцию за все доступные личные награды.
И ещё Дразатль)))))
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