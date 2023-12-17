Кучеров набрал 0+2 с «Калгари» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 9 очков. У него 52 балла в 31 игре
Никита Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 9 очков.
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:4).
В активе россиянина 52 (20+32) очка в 31 матче сезона. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.
Второе место делят форварды Джей Ти Миллер («Ванкувер», 43 очка в 31 игре, 15+28) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 43 в 30, 12+31).
На четвертой строчке находится форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (42 в 29, 16+26). Сегодня он сделал голевую передачу в овертайме матча с «Бостоном» (2:1 ОТ).
У Кучерова новое оружие в битве с макдэвидами. Пускает шайбу под защитника – и у того нет шансов
2 очка Никитоса это хорошо, но 2 очка для команды лучше.
Результат дают первые 2 звена, 3-4 в атаке не видны совсем
Тут даже Никита не вывезет с его чудесной статистикой