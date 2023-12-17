Кучеров набрал 0+2 с «Калгари» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 9 очков. У него 52 балла в 31 игре

Никита Кучеров увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 9 очков.

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с « » (2:4).

В активе россиянина 52 (20+32) очка в 31 матче сезона. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.

Второе место делят форварды Джей Ти Миллер («Ванкувер», 43 очка в 31 игре, 15+28) и Нэтан Маккиннон (« », 43 в 30, 12+31).

На четвертой строчке находится форвард « » Артемий Панарин (42 в 29, 16+26). Сегодня он сделал голевую передачу в овертайме матча с «Бостоном» (2:1 ОТ).

У Кучерова новое оружие в битве с макдэвидами. Пускает шайбу под защитника – и у того нет шансов