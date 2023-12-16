ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и Федотова. Решения об отстранении вратаря и запрете на трансферы остались в силе
ИИХФ отклонила апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
Независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
В отношении апелляций Комиссия по принятию решений ИИХФ установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. По мнению Комиссии, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. В соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ была обязана применить спортивные санкции как Федотову, так и к ЦСКА.
Таким образом, остались в силе решения об отстранении Федотова на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных матчах и запрет на международные трансферы ЦСКА на один сезон.
Федотов провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.
Да и из НХЛ вряд ли кто-то поедет, только если не играет совсем и денег хочет. Но даже так можно через прокладки в ЦСКА трансфер сделать, причем так, что даже ИИХФ не сможет никак этому помешать.
сейчас это не очень важно, но для КХЛ такое отслоение от ИИХФ было бы даже полезно
Наказание ЦСКА тоже клоунское. Не думаю, что они вообще планировали какие-то международные трансферы. Они и российскими ресурсами неплохо обходятся.