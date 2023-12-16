ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и Федотова. Решения об отстранении вратаря и запрете на трансферы остались в силе

ИИХФ отклонила апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и на решение об отстранении вратаря.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

В отношении апелляций Комиссия по принятию решений ИИХФ установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. По мнению Комиссии, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом . В соответствии с международным трансферным регламентом, была обязана применить спортивные санкции как Федотову, так и к ЦСКА.

Таким образом, остались в силе решения об отстранении Федотова на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных матчах и запрет на международные трансферы на один сезон.

Федотов провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.