ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и Федотова. Решения об отстранении вратаря и запрете на трансферы остались в силе

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ИИХФ отклонила апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В отношении апелляций Комиссия по принятию решений ИИХФ установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. По мнению Комиссии, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. В соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ была обязана применить спортивные санкции как Федотову, так и к ЦСКА.

Таким образом, остались в силе решения об отстранении Федотова на четыре месяца от участия в официальных национальных и международных матчах и запрет на международные трансферы ЦСКА на один сезон.

Федотов провел 23 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и как дисциплинарно наказали Федотова? Он сыграл 23 матча. Куколды ..
+11
-1
+10
Т.е. я правильно понял, что если "дисквалификация" Федотова осталась, то она уже закончилась, т.к. середина декабря?
+5
-1
+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Георгий Большаков
ЦСКА сломал Филадельфии трансфер.
ЦСКА порвал шаблон ИИХФ
+8
-4
+4
первого января все санкции ИИХФ превратятся ы тыкву(закончится срок действия) . Я об этом говорил ещё летом, но меня минусовали( мне плевать на минуса, это просто для истории). Все мои прогнозы сбылись. НХЛ промолчали, а ИИХФ утёрлось.
+2
0
+2
Было ожидаемо. С другой стороны, учитывая, что в лиге ужесточили лимит, а из европейских лиг к нам итак не поедут игроки, то запрет на международные трансферы это как анекдот от ИИХФ.

Да и из НХЛ вряд ли кто-то поедет, только если не играет совсем и денег хочет. Но даже так можно через прокладки в ЦСКА трансфер сделать, причем так, что даже ИИХФ не сможет никак этому помешать.
+1
0
+1
Ответ Иван Буренков
Т.е. я правильно понял, что если "дисквалификация" Федотова осталась, то она уже закончилась, т.к. середина декабря?
Она вроде до конца года
+1
0
+1
Ответ alexfps79
Ну и как дисциплинарно наказали Федотова? Он сыграл 23 матча. Куколды ..
глобально это может привести к дисквалификации игрока-лиги-федерации.
сейчас это не очень важно, но для КХЛ такое отслоение от ИИХФ было бы даже полезно
+5
-4
+1
Ответ Mich Li
ЦСКА сломал Федотову карьеру.
ЦСКА сломал Филадельфии трансфер.
+4
-3
+1
Ответ ДМ-1чемпион
Да надо ложить болт на это ИИХФ как это делает НХЛ. ! КХЛ самодостаточная лига.
слушайте, не позорьте болельщиков Великого. В который раз вижу ваши низкоинтеллектуальные реплики. Смените аватарку хотя бы - глаз режет. Болельщики Динамо всегда отличались своей интеллигентностью
+1
0
+1
ЦСКА сломал Федотову карьеру.
+6
-6
0
Это отстранение закончится уже через пару недель, а он сыграл 23 матча
+2
-2
0
Помнится, Тардиф обещал что вот-вот соберётся ДК, чем-то там ещё Федотову пригрозит за невыполнение их приказа. И где? Две недели до конца дисквы, а всё наказание - это 5600 шв.франков на ФХР (ну помимо запрета играть на 4 месяца). Клоуны ! «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина» )))) Вертят этой ИИХФ уже кто как хочет ) ЧМ превратился в первенство бензоколонки, где даже посредственная (не в обиду) Латвия может надрать признанных фаворитов.
+1
-1
0
Ответ Иван Буренков
Т.е. я правильно понял, что если "дисквалификация" Федотова осталась, то она уже закончилась, т.к. середина декабря?
Скорей всего она начнётся когда с нас снимут все ограничения
+2
-2
0
Ответ VAdi4ka
а Федотов доживет?
А кого это волнует?
0
0
0
Ответ Иван Буренков
Т.е. я правильно понял, что если "дисквалификация" Федотова осталась, то она уже закончилась, т.к. середина декабря?
С учетом текущей ситуации, это все клоунада.
Наказание ЦСКА тоже клоунское. Не думаю, что они вообще планировали какие-то международные трансферы. Они и российскими ресурсами неплохо обходятся.
0
0
0
Ответ Иван Буренков
Т.е. я правильно понял, что если "дисквалификация" Федотова осталась, то она уже закончилась, т.к. середина декабря?
Нет, также как и при лишении водительских прав. Срок отсчитывается не с решения суда, а с момента сдачи прав в ГАИ
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий