Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»

Теги Александр Поветкин Евгений Плющенко Татьяна Навка Александр Легков Владимир Путин Ольга Брусникина Сергей Карякин Елена Вяльбе Денис Лебедев Мария Киселева Джефф Монсон Политика Никита Нагорный Шаварш Карапетян Фигурное катание

Плющенко, Вяльбе, Легков и другие представители спорта вошли в «Команду Путина».

Как сообщают «Известия», в ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента 2024 года. 

Участниками «Команды Путина», в частности, стали: 

  • Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России;
  • Сергей Карякин, шахматист;
  • Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Денис Лебедев, экс-чемпион мира по боксу;
  • Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам;
  • Елена Лозко, чемпионка мира по танцам на колясках;
  • Джефф Монсон, боец MMA; 
  • Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
  • Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
  • Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
  • Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
  • Шаварш Карапетян, одиннадцатикратный рекордсмен мира по подводному плаванию.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Материалы по теме

71 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СПОРТ ВНЕ ПАЛИТИКЕ
+91
-7
+84
Хорошо, что в РФ не как на этом гнилом Западе, где весь спорт пропитан политикой!
+67
-2
+65
Гранты на шоу Плющенко и Навки сами себя не получат.
+59
-4
+55
А почему пишут олимпийские титулы? Ведь олимпийское движение себя дискредитировало, а внутрироссийские титулы не хуже, если не лучше.
+43
-3
+40
Ответ KadyrovDog
СПОРТ ВНЕ ПАЛИТИКЕ
ВЫ ПРОСТА НЕ ПАНИМАЕТЕ
+36
-3
+33
Куда там Нагорный собирался на Лемпиаду?
+28
-2
+26
А зачем ему подписи?
+23
-1
+22
А про Шаварша Карапентяна я в журнале читал. Он делал пробежку то ли весной, то ли осенью. И увидел что с моста автобус в реку нырнул. И он, чемпион по подводному плаванью, бросился спасать людей. Весь стеклами порезался и легкие затудил напрочь. Абсолютно приличный и даже героический человек. Как он оказался в этом отпетом гадюшнике??
+19
-1
+18
Как только почуют, что Путин заканчивает, сразу переметнутся :)
+21
-3
+18
Гойда, гойда!
+15
-1
+14
Ответ Алексей Токарев
Плющенко будет ходить и собирать подписи?
Возьмет на себя северные регионы, где только на коньках и можно добраться до некоторых избирателей.
+15
-2
+13
Плющенко будет ходить и собирать подписи?
+13
-2
+11
Ну большинство в этом списке давно уже фигуры чисто для внутреннего потребления, с ценность за пределами РФ равной абсолютному нулю. Но вот заметный, гламурный, богемный и богатый Плющ с Яной как после этого собрался ездить по Миланам и Парижам за шмотками, альпийским горнолыжным курортам или там спинку свою многострадальную подлечить в Берлин или Мюнхен. Что неужто ещё не в стоп листах ЕС и США? Скользкий персонаж, думает что скользить получится и дальше, ну ну.
+13
-3
+10
позорники
+12
-3
+9
Где Снайпер седовласый?
+10
-2
+8
Ко всем из этого списка и до этого относился, как к калу. Все нормально
+13
-6
+7
Мария Киселёва на собрании "команды" : "Чей интеллект находится на уровне плинтуса? Кто тянет всю команду вниз? Кто - самое слабое звено?"
+10
-3
+7
Очень удобно, конечно, что есть интернет и такие вот списки. В иные времена копаться в архивах пришлось бы, обсуждать что-то, спорить.
+6
0
+6
Суммарный IQ этого списка пунктов 170. И то только из-за Карякина.
+9
-3
+6
А где наш Великий Банбандир Александр Оувэчкин ? Почему не во главе списка ? Организатор и вдохновитель Путинтима ? Неужели разочаровался в Вожде ?
+8
-2
+6
Ответ rdyabin@icloud.com
Суммарный IQ этого списка пунктов 170. И то только из-за Карякина.
Мне кажется вы сильно переоцениваете Карякина)
+7
-2
+5
Тебе судьбу мою вершить.
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, при которой нам не жить...
+7
-2
+5
Кстати, список то не полный

Опубликован список российских звёзд и чиновников, кто будет активно агитировать за Путина на "выборах"

Так в "команду Путина" вошли актеры, телеведущие, спортсмены и боец ММА. В списке: телеведущие Барановская, Киселёва, экс-боец ММА Джеффри Монсон, актер Охлобыстин, исполнители Долина, Бабкина, ШАМАН, Полина Гагарина, Кадышева,Симонян, Турецкий, Цискаридзе,Шмелёва, Гурцкая,Лозко Елена,Карапетян Шаварш,Навка, Нагорный, Осташко, Певцов, Петренко, Поветкин, Поддубный, Подоляка, Прилепин, Расторгуев…Господи, да это ужас сколько ещё поехавших 🤯……..
+10
-5
+5
А где Газзаев?
+4
0
+4
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Шаварш Карапетян больше всех достоин уважения. Он спас более 40 пассажиров из упавшего в воду троллейбуса, ныряя на глубину. Это самое главное в человеке.

Но очень жаль, что он оказался в этом списке...ему сейчас 70 лет.
+5
-1
+4
Спорт вне политики потом будут говорить.
+4
0
+4
Присутствие большинства из них в списке не удивляет ... ибо у них интеллект на уровне инфузории-туфельки ... Монсон, Лебедев, Легков, Плющенко ... чего от них ждать?! Остаётся только пожалеть их. Думаю они действительно верят что делают какое то важное и доброе дело
+5
-1
+4
Ответ Katerina Sunny
Гранты на шоу Плющенко и Навки сами себя не получат.
Не быть Саше Плющенко 5-кратным чемпионом ОИ.
+4
-1
+3
Возможно, этим людям придётся делать операции по изменению внешности и менять имя и фамилию.
Ведь-это пройдёт!
+6
-3
+3
падение Вяльбе на дно продолжается
+6
-3
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий