Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»

Плющенко, Вяльбе, Легков и другие представители спорта вошли в «Команду Путина».

Как сообщают «Известия», в ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента 2024 года.

Участниками «Команды Путина», в частности, стали:

Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России;

Сергей Карякин, шахматист;

, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;

, экс-чемпион мира по боксу;

, олимпийский чемпион по лыжным гонкам;

Елена Лозко, чемпионка мира по танцам на колясках;

Джефф Монсон, боец MMA;

, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;

, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;

, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;

Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;

Шаварш Карапетян, одиннадцатикратный рекордсмен мира по подводному плаванию.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.