Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»
Плющенко, Вяльбе, Легков и другие представители спорта вошли в «Команду Путина».
Как сообщают «Известия», в ближайшее время будет зарегистрирована инициативная группа, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента 2024 года.
Участниками «Команды Путина», в частности, стали:
- Ольга Брусникина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава Федерации лыжных гонок России;
- Сергей Карякин, шахматист;
- Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Денис Лебедев, экс-чемпион мира по боксу;
- Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам;
- Елена Лозко, чемпионка мира по танцам на колясках;
- Джефф Монсон, боец MMA;
- Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
- Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
- Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
- Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
- Шаварш Карапетян, одиннадцатикратный рекордсмен мира по подводному плаванию.
Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, при которой нам не жить...
Опубликован список российских звёзд и чиновников, кто будет активно агитировать за Путина на "выборах"
Так в "команду Путина" вошли актеры, телеведущие, спортсмены и боец ММА. В списке: телеведущие Барановская, Киселёва, экс-боец ММА Джеффри Монсон, актер Охлобыстин, исполнители Долина, Бабкина, ШАМАН, Полина Гагарина, Кадышева,Симонян, Турецкий, Цискаридзе,Шмелёва, Гурцкая,Лозко Елена,Карапетян Шаварш,Навка, Нагорный, Осташко, Певцов, Петренко, Поветкин, Поддубный, Подоляка, Прилепин, Расторгуев…Господи, да это ужас сколько ещё поехавших 🤯……..
Но очень жаль, что он оказался в этом списке...ему сейчас 70 лет.
Ведь-это пройдёт!