Кубок мира. Гонка преследования. Долль стартует первым, Йоханнес Бо – 2-м, Лагрейд – 4-м, Фийон-Майе – 8-м, Тарьей Бо – 14-м
16 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужской пасьют.
Кубок мира по биатлону-2023/24
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports.
Старт-лист
1. Бенедикт Долль (Германия)
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5,0
3. Филипп Наврат (Германия) – 37,0
4. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 39,0
5. Филипп Хорн (Германия) – 39,0
6. Йоханнес Кюн (Гемарния) – 44,0
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 59,0
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.00,0
9. Ловро Планко (Словения) – 1.05,0
10. Эрик Перро (Франция) – 1.09,0...
14. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.16,0
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде
- Дата проведения
- 16 декабря, 16.40