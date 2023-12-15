Кубок мира. Гонка преследования. Долль стартует первым, Йоханнес Бо – 2-м, Лагрейд – 4-м, Фийон-Майе – 8-м, Тарьей Бо – 14-м

16 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужской пасьют.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Бенедикт Долль (Германия)

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5,0

3. Филипп Наврат (Германия) – 37,0

4. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 39,0

5. Филипп Хорн (Германия) – 39,0

6. Йоханнес Кюн (Гемарния) – 44,0

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 59,0

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.00,0

9. Ловро Планко (Словения) – 1.05,0

10. Эрик Перро (Франция) – 1.09,0...

14. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.16,0

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

Дата проведения 16 декабря, 16.40

Стартовый лист