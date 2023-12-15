Кубок мира. Гонка преследования. Долль стартует первым, Йоханнес Бо – 2-м, Лагрейд – 4-м, Фийон-Майе – 8-м, Тарьей Бо – 14-м

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16 декабря на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет мужской пасьют.

Кубок мира по биатлону-2023/24

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Бенедикт Долль (Германия)

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5,0

3. Филипп Наврат (Германия) – 37,0

4. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 39,0

5. Филипп Хорн (Германия) – 39,0

6. Йоханнес Кюн (Гемарния) – 44,0

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 59,0

8. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.00,0

9. Ловро Планко (Словения) – 1.05,0

10. Эрик Перро (Франция) – 1.09,0...

14. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.16,0

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

Дата проведения
16 декабря, 16.40
Онлайн гонки

Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Бенедикт Долль
2  Йоханнес Бо
3  Филипп Наврат
4  Стурла Хольм Лагрейд
5  Филипп Хорн
6  Йоханнес Кюн
7  Мартин Понсилуома
8  Кентен Фийон-Майе
9  Ловро Планко
10  Эрик Перро
11  Никлас Хартвег
12  Эндре Стремсхайм
13  Флоран Клод
14  Тарьей Бо
15  Йоханнес Дале-Шевдал
16  Ветле Шостад Кристиансен
17  Симон Эдер
18  Юстус Штрелов
19  Дидье Бьона
20  Томмазо Джакомель
21  Йеспер Нелин
22  Дмитрий Пидручный
23  Александр Мухин
24  Фабьен Клод
25  Михал Крчмарж
26  Давид Коматц
27  Шон Доэрти
28  Владимир Илиев
29  Владислав Киреев
30  Якуб Штвртецки
31  Отто Инвениус
32  Элия Дзени
33  Патрик Браунхофер
34  Андрей Расторгуев
35  Йоша Буркхальтер
36  Эмильен Жаклен
37  Максим Макаров
38  Яков Фак
39  Давид Цобель
40  Йони Мустонен
41  Адам Раннелс
42  Себастьян Штальдер
43  Йонаш Маречек
44  Артем Прима
45  Тарас Лесюк
46  Антонин Гигонна
47  Лукас Хофер
48  Джейк Браун
49  Винсент Боначчи
50  Доминик Унтервегер
51  Георге Бута
52  Кристо Сиймер
53  Дмитрий Шамаев
54  Георг Мариан Колтеа
55  Павел Магазеев
56  Йонни Муккала
57  Ян Гунька
58  Тимофей Лапшин
59  Рауль Антонио Флоре
60  Антон Синапов

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