Локьер перенес остановку сердца в матче с «Борнмутом». Капитана «Лутона» привели в чувство на поле

Теги премьер-лига Англия травмы происшествия Лутон Борнмут Том Локьер Здоровье Футбол

Капитан «Лутона» пережил остановку сердца на поле.

Сегодня матч АПЛ «Борнмут» – «Лутон» был прерван на 65-й минуте при счете 1:1 из-за того, что защитник гостей Том Локьер потерял сознание и не смог подняться с газона. Игрока унесли на носилках.

Вскоре «Лутон» сообщил, что Локьер пришел в себя, и поблагодарил врачей «Борнмута» за помощь игроку.

Позже клуб объявил, что валлиец перенес остановку сердца.

«Наши медики подтвердили, что у Локьера случилась остановка сердца на поле. К тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя.

Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медиков обеих команд.

Том в больнице, в стабильном состоянии и проходит дополнительное обследование», – сообщил «Лутон».

У Локьера уже возникали схожие проблемы в этом году. Во время игры против «Ковентри» 27 мая валлиец тоже терял сознание, а в июне перенес операцию на сердце в связи с фибрилляцией предсердий.

Капитан «Лутона» пережил остановку сердца прямо на поле. Главное о страшном инциденте

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11 комментариев
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В рубашке родился: два раза мог умереть на поле. Думаю, после этого у него не будет выбора не закончить карьеру.
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Здоровья игроку. Надо дать ему отдохнуть, и заняться его сердцем! А лучше закончить с футболом.
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пора завершать с футболом. организм ясно намекает - профессиональные нагрузки не для него.
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Участились случаи остановок сердца у здоровых спортсменов. Слава Богу всё обошлось🙏🏻
Один вопрос, как они проходят тестирования и сдают ведь анализы. Неужели это заранее выявить никак нельзя. А медикам Борнмута отдельный респект 👍
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Поправляйся, чувак.
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Ответ Said Saidov
Участились случаи остановок сердца у здоровых спортсменов. Слава Богу всё обошлось🙏🏻 Один вопрос, как они проходят тестирования и сдают ведь анализы. Неужели это заранее выявить никак нельзя. А медикам Борнмута отдельный респект 👍
Заранее выявить что? Проблемы с сердцем? Так обморок и операция предыдущие как бы намекают...
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Повезёт, если здоровье позволит ему в дальнейшем продолжить карьеру за пределами АПЛ, где требования по медицинским показаниям не такие суровые, как это было с Эриксеном
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После первого раза как его вообще пускали на поле. Да и он что думал. Я понимаю что всю жизнь отдал этому делу и это единственный способ заработка, но жизнь важнее.
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Ответ инок
Здоровья игроку. Надо дать ему отдохнуть, и заняться его сердцем! А лучше закончить с футболом.
кардиостимулятор и вперёд
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Ответ YoRHa
Заранее выявить что? Проблемы с сердцем? Так обморок и операция предыдущие как бы намекают...
Ну например, чаще делать эхокардиографию! Это минимум. Давление замерять перед игрой и при нагрузках. Тем более, что он уже переносил подобное.
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