Локьер перенес остановку сердца в матче с «Борнмутом». Капитана «Лутона» привели в чувство на поле

Капитан «Лутона» пережил остановку сердца на поле.

Сегодня матч «Борнмут» – «Лутон» был прерван на 65-й минуте при счете 1:1 из-за того, что защитник гостей потерял сознание и не смог подняться с газона. Игрока унесли на носилках.

Вскоре «Лутон» сообщил, что Локьер пришел в себя, и поблагодарил врачей « » за помощь игроку.

Позже клуб объявил, что валлиец перенес остановку сердца.

«Наши медики подтвердили, что у Локьера случилась остановка сердца на поле. К тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя.

Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медиков обеих команд.

Том в больнице, в стабильном состоянии и проходит дополнительное обследование», – сообщил «Лутон».

У Локьера уже возникали схожие проблемы в этом году. Во время игры против «Ковентри» 27 мая валлиец тоже терял сознание, а в июне перенес операцию на сердце в связи с фибрилляцией предсердий.

Капитан «Лутона» пережил остановку сердца прямо на поле. Главное о страшном инциденте

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