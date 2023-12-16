Локьер перенес остановку сердца в матче с «Борнмутом». Капитана «Лутона» привели в чувство на поле
Капитан «Лутона» пережил остановку сердца на поле.
Сегодня матч АПЛ «Борнмут» – «Лутон» был прерван на 65-й минуте при счете 1:1 из-за того, что защитник гостей Том Локьер потерял сознание и не смог подняться с газона. Игрока унесли на носилках.
Вскоре «Лутон» сообщил, что Локьер пришел в себя, и поблагодарил врачей «Борнмута» за помощь игроку.
Позже клуб объявил, что валлиец перенес остановку сердца.
«Наши медики подтвердили, что у Локьера случилась остановка сердца на поле. К тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя.
Дальнейшее лечение он получил на стадионе, за что мы еще раз благодарим медиков обеих команд.
Том в больнице, в стабильном состоянии и проходит дополнительное обследование», – сообщил «Лутон».
У Локьера уже возникали схожие проблемы в этом году. Во время игры против «Ковентри» 27 мая валлиец тоже терял сознание, а в июне перенес операцию на сердце в связи с фибрилляцией предсердий.
Капитан «Лутона» пережил остановку сердца прямо на поле. Главное о страшном инциденте
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Один вопрос, как они проходят тестирования и сдают ведь анализы. Неужели это заранее выявить никак нельзя. А медикам Борнмута отдельный респект 👍