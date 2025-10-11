48

Холанд забил 49-й, 50-й и 51-й голы за Норвегию – хет-трик Израилю в отборе ЧМ

Эрлинг Холанд забил больше полусотни голов за сборную Норвегии.

Юбилейный 50-й гол форвард забил в матче квалификации ЧМ-2026 против Израиля (5:0, второй тайм). Через несколько минут Холанд довел счет голов в сборной до 51, сделав хет-трик в матче. 

Норвежец проводит 46-й матч за национальную команду. Холанд – лучший бомбардир сборной Норвегии. 

Статистика Эрлинга – здесь

