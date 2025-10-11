Холанд дважды не забил Израилю с пенальти – норвежец перебивал из-за выхода вратаря с линии. Перец отразил оба удара

Эрлинг Холанд дважды не забил сборной Израиля с пенальти.

Сборная Норвегии принимает израильскую команду в 7-м туре квалификации ЧМ-2026 (1:0, первый тайм). На 4-й минуте главный арбитр встречи Шимон Марчиняк назначил пенальти в пользу хозяев за фол на Патрике Берге в штрафной площади.

Исполнять 11-метровый отправился нападающий «Манчестер Сити ». С первой попытки он пробил в левый от себя нижний угол ворот – вратарь Даниэль Перец отразил удар, но судья принял решение, что пенальти нужно перебить – израильтянин вышел с линии ворот.

Вторую попытку Холанд тоже не реализовал – он бил в правый от себя угол, но голкипер отбил мяч и в этот раз.