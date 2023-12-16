Атанасов получил сотрясение мозга в матче против Беларуси. Форвард – лучший бомбардир «Торпедо»

Василий Атанасов получил травму в матче против сборной Беларуси.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.

В третьем периоде 21-летний получил повреждение с эпизодом с форвардом соперника Максимом Сушко, который был удален на две минуты за блокировку.

Нападающий, выступающий за «Торпедо», получил сотрясение мозга, об этом сообщил журналист Иван Богун.

Атанасов является лучшим бомбардиром « », набрав 38 (19+19) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата .