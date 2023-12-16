Атанасов получил сотрясение мозга в матче против Беларуси. Форвард – лучший бомбардир «Торпедо»
Василий Атанасов получил травму в матче против сборной Беларуси.
Сборная «России 25» победила команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.
В третьем периоде 21-летний Василий Атанасов получил повреждение с эпизодом с форвардом соперника Максимом Сушко, который был удален на две минуты за блокировку.
Нападающий, выступающий за «Торпедо», получил сотрясение мозга, об этом сообщил журналист Иван Богун.
Атанасов является лучшим бомбардиром «Торпедо», набрав 38 (19+19) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Г-н Ротенберг совершенно умышленно вызывает в сборную лучших игроков конкурентов - в надежде на их травму!
Со всех сторон польза - и команде может пользу принести, а если вдруг травму получит, то и заодно конкурента СКА ослабить. Класс!
Как замечательно, что из Динамо в этом бессмысленном турнире участвует только молодой Никонов (за Звезды и ВХЛ).
У меня даже сборной это назвать язык не поднимается.
В любом случае, здоровья и скорейшего возвращения!
Действительно, это лишь совпадение))