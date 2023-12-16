Атанасов получил сотрясение мозга в матче против Беларуси. Форвард – лучший бомбардир «Торпедо»

Теги Торпедо травмы Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов получил травму в матче против сборной Беларуси.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.

В третьем периоде 21-летний Василий Атанасов получил повреждение с эпизодом с форвардом соперника Максимом Сушко, который был удален на две минуты за блокировку.

Нападающий, выступающий за «Торпедо», получил сотрясение мозга, об этом сообщил журналист Иван Богун.

Атанасов является лучшим бомбардиром «Торпедо», набрав 38 (19+19) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

15 комментариев
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Надеюсь после этого Торпедо перестанет отпускать своих игроков в эту псевдосборную на никому не нужные турниры. Жамнов был тысячу раз прав, не отпустив в это шапито своих лидеров.
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Жамнов красавец, что своих не отпустил. Видать предвидел такой вариант.
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Зашибись! Сыграл за родину!
Г-н Ротенберг совершенно умышленно вызывает в сборную лучших игроков конкурентов - в надежде на их травму!
Со всех сторон польза - и команде может пользу принести, а если вдруг травму получит, то и заодно конкурента СКА ослабить. Класс!
+15
-3
+12
А почему же не Никишин или Федотов, или Глотов получили травму? Небось своим сказал не лезть, чтобы травму не получили. А игроков конкурентов нехай ломают, конечно.
+8
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+7
Кому нужны эти матчи? Двух игроков КХЛ поломали .
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+6
-2 соперника за день) Роман и Ска нацелены на кубок)))
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🌭
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Ответ BlackHen
Васи будет не хватать, но , надеюсь, к ПО восстановится и наберет форму. В Торпедо еще есть кому играть.
Есть, да вот только Атанасов прямо сейчас самый горячий игрок. И надо же, какое совпадение, после паузы Торпедо как раз со СКА играет, плюс две игры со Спартаком, игра с Локомотивом. То есть все прямые (+/-) конкуренты. И тут такая удача, травма у лучшего на данный момент игрока соперника!
+3
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+3
Васи будет не хватать, но , надеюсь, к ПО восстановится и наберет форму. В Торпедо еще есть кому играть.
+1
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Не повезло Атанасову и Торпедо, зато повезло Роме и России-25, на заработанном большинстве забили победную шайбу.
Как замечательно, что из Динамо в этом бессмысленном турнире участвует только молодой Никонов (за Звезды и ВХЛ).
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Здоровья. Атанасов — открытие сезона в нашем хоккее, не надо терять просто так игроков...
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Съездил называется в некому не нужную команду.
У меня даже сборной это назвать язык не поднимается.
В любом случае, здоровья и скорейшего возвращения!
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А я даже не удивлюсь, что эта показуха в виде кубка первого канала была исключительно для того, чтобы выбить лидеров команд-ключевых соперников СКА: Атанасова из Торпедо, Пинчука из Динамо.

Действительно, это лишь совпадение))
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Ответ Григорий Голубков
Зашибись! Сыграл за родину! Г-н Ротенберг совершенно умышленно вызывает в сборную лучших игроков конкурентов - в надежде на их травму! Со всех сторон польза - и команде может пользу принести, а если вдруг травму получит, то и заодно конкурента СКА ослабить. Класс!
Совершенно умышленно? Не поддерживаю Ротенберга или ска или еще что-то или кого-то, но тем более такие заявления. Совершенно умышленно вызывать человека в какую-то сборную, неважно какую, с надеждой что ему нанесут травму головы? Это нелепость😂 не нужно демонизировать Ротена, он не главный босс)
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Ответ Разрушающий мифы
Надеюсь после этого Торпедо перестанет отпускать своих игроков в эту псевдосборную на никому не нужные турниры. Жамнов был тысячу раз прав, не отпустив в это шапито своих лидеров.
Да это хоккей. Естественно лучше поберечь себя и не ехать туда где ничего не решается, но с другой стороны можно в матче с аутсайдером кхл завершить карьеру. Такой вид спорта ничего не поделаешь
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