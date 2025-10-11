Аршавин об алиментах: «Плачу более 50% своего дохода и использую возможность уменьшить сумму. Все законно, решений суда пока нет»
Андрей Аршавин рассказал, почему пытается снизить размер алиментов.
«История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты.
Теперь я плачу еще и на последнего ребенка. Это все законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания», – сказал бывший полузащитник сборной России, «Арсенала» и «Зенита».
Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего. Выплаты всем детям превышают половину дохода экс-игрока (Baza)
Гражданская жена Аршавина подала на него в суд о взыскании алиментов на дочь, чтобы уменьшить выплаты на детей от его других браков («Mash на спорте»)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
