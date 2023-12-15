Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Крюгер, Гульберг, Нисканен, Амундсен, Халварссон и Масгрэйв пробегут скиатлон

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16 декабря на Кубке мира по лыжам в Тронхейме мужчины пробегут скиатлон.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Тронхейм, Норвегия

10+10 км, скиатлон, мужчины

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

3. Пол Гульберг (Норвегия)

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

5. Дидрик Тенсет (Норвегия)

6. Михал Новак (Чехия)

7. Мика Фермойлен (Австрия)

8. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

9. Уго Лапалю (Франция)

11. Ииво Нисканен (Финляндия)

12. Калле Халварссон (Швеция)

14. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

16. Вильям Поромаа (Швеция)

17. Шюр Рете (Норвегия)

18. Фридрих Мох (Германия)

21. Франческо де Фабиани (Италия)

26. Бен Огден (США)

27. Эрик Валнес (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

2 комментария
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