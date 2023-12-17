Рахмонов задушил Томпсона за четыре секунды до конца второго раунда

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Шавкат Рахмонов UFC 296 Спорт Казахстана

На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в среднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

Рахмонов задушил соперника за несколько секунд до конца второго раунда.

Для Рахмонова это шестой бой в UFC. Он выступает в промоушене с 2020 года и шел на серии из пяти побед.

Томпсон – ветеран UFC, который дебютировал в лиге в 2012 году. В пяти последних боях он дважды проиграл.

UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов против Томпсона

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27 комментариев
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Ответ SWS
Не умаляю заслуг Рахмонова, но рационально ли было ставить на такого проспекта UFC, 40 летнего летчика?
5 и 6 номера рейтинга, вроде все логично
+9
0
+9
красавчик!!!
+8
-1
+7
Опять бой вандербоя получился скучным из-за борцухи
С другой стороны, Томпсон за 40 лет мог и научиться борьбе
+3
0
+3
Ответ SWS
Не умаляю заслуг Рахмонова, но рационально ли было ставить на такого проспекта UFC, 40 летнего летчика?
6 номер рейтинга
+2
0
+2
М-да. Какой бездарный тайминг у этого вандербоя
+3
-2
+1
Красава Шавкат!!!🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+3
-2
+1
Ответ Sobachkin
Самый унылый бой вечера. В чем хайп Рахмонова то? Одеялить и слушать свист публики?
Шавкат уже проводил зрелищние бои несколько раз, он уже популярен в Америке. У него рекорд 18-0, 18 100% досрочных побед, в том числе 6 ЮФС. Он в плотную приближается к титулу возможно сегодня не хотел рисковать идти зарубу.
+2
-1
+1
Ответ Borz BZ
Я активный пользователь соцсетей и после всего, что там увидел: видео-эдиты и комментарии про Шавката; я ожидал увидеть большего. Пожалуйста, не смейте его сравнивать с топами. Единственное, что его движет - это его рекорд, в котором из топов старые Джеф Нил, Магни и Томпсон
раттт
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0
Ответ Borz BZ
Я активный пользователь соцсетей и после всего, что там увидел: видео-эдиты и комментарии про Шавката; я ожидал увидеть большего. Пожалуйста, не смейте его сравнивать с топами. Единственное, что его движет - это его рекорд, в котором из топов старые Джеф Нил, Магни и Томпсон
Которых, кроме Вондербоя старого, едва ли можно назвать топами. Только рейтинг
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Ответ Isa Babaev
Чемпионство Рахмонова дело времени
Упаси Господь. Чтоб вообще никто и турнир не прсмотрел?
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Ответ Sobachkin
Самый унылый бой вечера. В чем хайп Рахмонова то? Одеялить и слушать свист публики?
Ты другие бои Шавката просто не видел. Видно было, что инструкция была не лезть в размен идти в борьбу. В прошлом бою Шавкат сильно рисковал в размене и чуть не улетел сам. Уроки над ошибками сделал, соперника задушил, идет дальше. Человек ни одного боя не довел до решения и находятся люди, которые говорят в чем его хайп.
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Ответ Sobachkin
Самый унылый бой вечера. В чем хайп Рахмонова то? Одеялить и слушать свист публики?
предыдущий бой посмотри
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Ответ SWS
Не умаляю заслуг Рахмонова, но рационально ли было ставить на такого проспекта UFC, 40 летнего летчика?
Это было дано в наказание Томпсону за то, что отказался от прошлого боя с Перейрой, когда у того был немного перевес. Дана Уайт такого не любит, поэтому и решил вот так слить, чтобы проучить его и другим урок на будущее
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Ответ SWS
Не умаляю заслуг Рахмонова, но рационально ли было ставить на такого проспекта UFC, 40 летнего летчика?
Вроде больше нет желающих драться с ним
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Ответ Contiliano
6 номер рейтинга
Бредовый рейтинг конечно
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Ответ Born is the King
М-да. Какой бездарный тайминг у этого вандербоя
какой тайминг в 40 лет?
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Как зрителю хотелось бы видеть правило ограничивающее «контроль» по времени. Довольно скучно смотреть большую часть боя на стоящих у сетки бойцов.
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Задушить мало. Надо еще съесть....
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только сейчас обратил внимание, что томпсон похож на актера киллиана мёрфи)
прям вылитый томас шелби и оппенгеймер :)
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При всём уважении к Рахмонову, но после такого унылого стиля в его исполнении, показывать жест кэша? Ну не знаю, как это продавать, и кому покупать? . Извините, фанаты. Просто мнение обычного зрителя
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Еще максимум один бой и дальше титульник. Алга Казах туугандар!!
+2
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Шавкат тек алга 🇰🇿🇰🇿🇰🇿
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Чемпионство Рахмонова дело времени
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