Рахмонов задушил Томпсона за четыре секунды до конца второго раунда

На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в среднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

Рахмонов задушил соперника за несколько секунд до конца второго раунда.

Для Рахмонова это шестой бой в UFC. Он выступает в промоушене с 2020 года и шел на серии из пяти побед.

Томпсон – ветеран UFC, который дебютировал в лиге в 2012 году. В пяти последних боях он дважды проиграл.

UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов против Томпсона