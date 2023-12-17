Рахмонов задушил Томпсона за четыре секунды до конца второго раунда
На UFC 296 в Лас-Вегасе прошел бой в среднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.
Рахмонов задушил соперника за несколько секунд до конца второго раунда.
Для Рахмонова это шестой бой в UFC. Он выступает в промоушене с 2020 года и шел на серии из пяти побед.
Томпсон – ветеран UFC, который дебютировал в лиге в 2012 году. В пяти последних боях он дважды проиграл.
UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов против Томпсона
С другой стороны, Томпсон за 40 лет мог и научиться борьбе
прям вылитый томас шелби и оппенгеймер :)