Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»
Златан Ибрагимович рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» в этом году.
Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе место занял Ламин Ямаль из «Барселоны».
«Я храню дома свои трофеи, все, что я выиграл. Сожалею ли я, что не выиграл «Золотой мяч»? Это не сожаление, это очень странно, что я его не выигрывал (смеется). Лучшие не всегда выигрывают его. Я даже Лигу чемпионов не выигрывал, это не секрет.
Кому бы я отдал его? Нужно награждать игроков, которые решают исход матчей индивидуально. Для меня это Ямаль», – сказал советник владельцев «Милана».
Как вам дерби?23692 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости