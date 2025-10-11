Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»

Златан Ибрагимович рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» в этом году.

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе место занял Ламин Ямаль из «Барселоны».

«Я храню дома свои трофеи, все, что я выиграл. Сожалею ли я, что не выиграл «Золотой мяч »? Это не сожаление, это очень странно, что я его не выигрывал (смеется). Лучшие не всегда выигрывают его. Я даже Лигу чемпионов не выигрывал, это не секрет.

Кому бы я отдал его? Нужно награждать игроков, которые решают исход матчей индивидуально. Для меня это Ямаль», – сказал советник владельцев «Милана ».