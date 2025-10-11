  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»
36

Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»

Златан Ибрагимович рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч» в этом году.

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе место занял Ламин Ямаль из «Барселоны». 

«Я храню дома свои трофеи, все, что я выиграл. Сожалею ли я, что не выиграл «Золотой мяч»? Это не сожаление, это очень странно, что я его не выигрывал (смеется). Лучшие не всегда выигрывают его. Я даже Лигу чемпионов не выигрывал, это не секрет.

Кому бы я отдал его? Нужно награждать игроков, которые решают исход матчей индивидуально. Для меня это Ямаль», – сказал советник владельцев «Милана».

Как вам дерби?23692 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЗолотой мяч
logoЛа Лига
logoЗлатан Ибрагимович
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Польстер назвал Сан-Марино «командой пиццайоло, а не сборной». Арнаутович сделал покер в матче с санмаринцами и побил рекорд Тони по голам за Австрию
116 минут назад
Аршавин об алиментах: «Плачу более 50% своего дохода и использую возможность уменьшить сумму. Все законно, решений суда пока нет»
428 минут назад
Холанд забил в 10 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 17 голов на этом отрезке
1639 минут назад
Холанд дважды не забил Израилю с пенальти – норвежец перебивал из-за выхода вратаря с линии. Перец отразил оба удара
944 минуты назад
Винисиус об Анчелотти: «Лучший тренер, с которым я работал. Больше всех верил в меня, с ним я играл лучше всего»
449 минут назад
Манчини о работе в «Зените»: «Непростой опыт. Но важный в личном плане – что-то во мне изменилось»
10сегодня, 16:12
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
126сегодня, 16:00Live
Футбольный морской бой – кто точней?
сегодня, 16:00Тесты и игры
В «Барсе» злы на сборную Испании из-за травмы Ольмо – о болях у игрока предупреждали. Клуб также считает, что хавбек должен быть ответственнее и «слушать свое тело» (As)
13сегодня, 15:58
МВД Сербии задержало албанца с фургоном атрибутики Армии освобождения Косова. Мужчина вез на матч Сербии и Албании сотни флагов, десятки футболок и кепок
24сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
У Энцо воспаление колена – игрок покинет сборную Аргентины и вернется в «Челси»
12 минут назад
«Нынешняя сборная Сербии – самая слабая в истории. Сербы всегда будут нашими соперниками, их антиалбанская позиция осталась прежней». Экс-игрок сборной Албании Кушта о предстоящем матче
423 минуты назад
Первая лига. «Родина» против СКА, «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» победил «Шинник», матч «Урала» перенесен
11сегодня, 16:00Live
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл ПСК из Третьего дивизиона
2сегодня, 15:54
Денис Глушаков: «Хочу быть тренером и взять золото. Мама говорит про «Спартак». Дай бог, эти слова дойдут до всевышнего»
11сегодня, 15:49
Денис Глушаков: «Вижу себя тренером или менеджером в будущем. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел»
14сегодня, 14:57
Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»
9сегодня, 14:45
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
10сегодня, 14:40
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 07:09
Испания – Грузия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 14:30