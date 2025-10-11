Денис Глушаков: «Вижу себя тренером или менеджером в будущем. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел»
Денис Глушаков сказал, что хотел бы стать тренером или менеджером.
«Даже не задумываюсь о будущем. Хочется этот день закончить на хорошей ноте. А дальше...У меня есть лицензия. Но мне кажется, что я еще не убил в себе футболиста.
Мне кажется, нужно начать тренировать детей или побыть с опытными тренерами в одной команде, чтобы набраться опыта. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел. В будущем я себя вижу тренером или менеджером», – сказал экс-хавбек «Спартака» и «Локомотива».
Как вам дерби?23577 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости