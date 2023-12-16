Александр Мостовой вышел на Матч звезд Фонбет Кубка России в образе царя.

На экс-полузащитнике сборной России были царская мантия и корона.

Скриншот: трансляция телеканала «Матч Премьер»

Напомним, вместе с Андреем Аршавиным и Сергеем Овчинниковым стал тренером сборной Пути РПЛ. Команду Пути регионов возглавили Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре