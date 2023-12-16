Мостовой в царской мантии и короне вышел на Матч звезд Кубка России
Александр Мостовой вышел на Матч звезд Фонбет Кубка России в образе царя.
На экс-полузащитнике сборной России были царская мантия и корона.
Скриншот: трансляция телеканала «Матч Премьер»
Напомним, Мостовой вместе с Андреем Аршавиным и Сергеем Овчинниковым стал тренером сборной Пути РПЛ. Команду Пути регионов возглавили Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка.
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Ой, не лги… Ой, не лги, царю лжёшь!
Не человечьим хотением, но Божьим соизволением Царь есмь!
Вообще у Мостового отличный образ шоумена. И вот эта его "учеба" на тренера скорее всего уже давно стала частью образа. Наверняка вскоре увидим его в медиалиге какой-нибудь в образе талисмана. Не хочется верить, что он на полном серьезе каждый день говорит одно и то же про Абаскаля и тренерскую лицензию
Был такой рэпер Сява: одно время гремел в хит-парадах своими быдло-клипами и образом конченного урки, раскидывающего по понятиям.
А потом оказалось что это образ и он интелектуальный и интеллигентный парень, выпускник филармонии и в целом в жизни ну чисто "сын маминой подруги", а куча народа верило что он босяк с улицы 🤣
тут как раз все просто и правильно. в медийном поле его знают под этой кликухой, так что вопросов нет. а вот почему вы восприняли этот выход всерьез, вот здесь у меня догадок нет, кроме как по медицинским показателям.
Он всегда так ходит
Письмо подписали: Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис (по факсу), Александр Мостовой, Олег Саленко, Василий Кульков.
По признанию Александра Бородюка, ему и Сергею Горлуковичу — двум олимпийским чемпионам — также предлагалось подписать письмо, но реакция этих футболистов была однозначной:
Мы их просто послали[3].Александр Бородюк
Поставить свои подписи под обращением отказались Дмитрий Галямин, Дмитрий Харин, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Дмитрий Радченко.
Говорят, царь ненастоящий!