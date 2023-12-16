Мостовой в царской мантии и короне вышел на Матч звезд Кубка России

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой стиль Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Футбол

Александр Мостовой вышел на Матч звезд Фонбет Кубка России в образе царя.

На экс-полузащитнике сборной России были царская мантия и корона.

Скриншот: трансляция телеканала «Матч Премьер»

Напомним, Мостовой вместе с Андреем Аршавиным и Сергеем Овчинниковым стал тренером сборной Пути РПЛ. Команду Пути регионов возглавили Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев и Андрей Каряка.

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65 комментариев
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Цирк такой , главное Мост это всерьёз воспринял

Ой, не лги… Ой, не лги, царю лжёшь!
Не человечьим хотением, но Божьим соизволением Царь есмь!
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Клоун
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Сразу видно 20 лет в футболе.
Вообще у Мостового отличный образ шоумена. И вот эта его "учеба" на тренера скорее всего уже давно стала частью образа. Наверняка вскоре увидим его в медиалиге какой-нибудь в образе талисмана. Не хочется верить, что он на полном серьезе каждый день говорит одно и то же про Абаскаля и тренерскую лицензию
+29
-6
+23
А потом вскроется что это был один долгоиграющий розыгрыш и шутка. И что Мостовой на самом деле очень умный, начитанный и скромный мужчина и царём себя никогда не считал)

Был такой рэпер Сява: одно время гремел в хит-парадах своими быдло-клипами и образом конченного урки, раскидывающего по понятиям.
А потом оказалось что это образ и он интелектуальный и интеллигентный парень, выпускник филармонии и в целом в жизни ну чисто "сын маминой подруги", а куча народа верило что он босяк с улицы 🤣
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+19
Ответ Elm
Клоун
Клоуны обычно люди с высоким уровнем интеллекта, самоиронии и тонким чувством юмора. А этот так, Петрушка.
+14
-4
+10
Мост занял свою нишу, такие люди делают футбол интереснее.
+8
-1
+7
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сразу видно 20 лет в футболе. Вообще у Мостового отличный образ шоумена. И вот эта его "учеба" на тренера скорее всего уже давно стала частью образа. Наверняка вскоре увидим его в медиалиге какой-нибудь в образе талисмана. Не хочется верить, что он на полном серьезе каждый день говорит одно и то же про Абаскаля и тренерскую лицензию
Мне кажется, что Мостовому не доступна ирония и самокритика, он реально серьезно воспринимает все, что сам же произносит
+10
-4
+6
Главный фрик российского футбола
+15
-10
+5
рашен биг босс
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0
+3
Круто оформили . Мостовому идет такая одежда ! Молодцы!
+3
0
+3
футболист был топового уровня в свое время.
+3
-1
+2
Ответ Montenegro Serbian
А потом вскроется что это был один долгоиграющий розыгрыш и шутка. И что Мостовой на самом деле очень умный, начитанный и скромный мужчина и царём себя никогда не считал) Был такой рэпер Сява: одно время гремел в хит-парадах своими быдло-клипами и образом конченного урки, раскидывающего по понятиям. А потом оказалось что это образ и он интелектуальный и интеллигентный парень, выпускник филармонии и в целом в жизни ну чисто "сын маминой подруги", а куча народа верило что он босяк с улицы 🤣
Каждый рубит свой шекелёк как может🤣
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Ответ Алексей Ненахов
Цирк такой , главное Мост это всерьёз воспринял Ой, не лги… Ой, не лги, царю лжёшь! Не человечьим хотением, но Божьим соизволением Царь есмь!
Мост это воспринял как Царь, а он и есть Царь.
тут как раз все просто и правильно. в медийном поле его знают под этой кликухой, так что вопросов нет. а вот почему вы восприняли этот выход всерьез, вот здесь у меня догадок нет, кроме как по медицинским показателям.
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Помню, на Красной площади ходили Ленин, Сталин и Николай Второй. И втихаря бухали у Исторического музея.
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А что здесь не обычного?
Он всегда так ходит
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Шут.
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Я кайфанул, хороший юмор. Молодцы кто придумал ))
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Чё вы изнылись все? Чувак занял свою нишу и зарабатывает. Молодец.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сразу видно 20 лет в футболе. Вообще у Мостового отличный образ шоумена. И вот эта его "учеба" на тренера скорее всего уже давно стала частью образа. Наверняка вскоре увидим его в медиалиге какой-нибудь в образе талисмана. Не хочется верить, что он на полном серьезе каждый день говорит одно и то же про Абаскаля и тренерскую лицензию
В его возрасте ему не доверят даже Машук-КМВ или Химик-Август с нуля. Да и он сам туда не пойдет.
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Это как подливать в стакан алкоголику.
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Удачно монетизирут свой образ. Пусть уж будет Сашка Царь, чем Слуцкий шоумен.
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какой царь? Чмо нечесаное. Баран. Кто этим дебилам доверит тренировать? Уроды.
Письмо подписали: Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис (по факсу), Александр Мостовой, Олег Саленко, Василий Кульков.
По признанию Александра Бородюка, ему и Сергею Горлуковичу — двум олимпийским чемпионам — также предлагалось подписать письмо, но реакция этих футболистов была однозначной:
Мы их просто послали[3].Александр Бородюк
Поставить свои подписи под обращением отказались Дмитрий Галямин, Дмитрий Харин, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Дмитрий Радченко.
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Чем то на Шарикова похож, из Собачьего Сердца, когда тому форму дали в подотчистке.
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«Куда идёт король большой секрет, большой секрет! А мы всегда идём ему вослед!»
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Ответ Roman
Главный фрик российского футбола
дзюба?
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Ответ Алексей Ненахов
Цирк такой , главное Мост это всерьёз воспринял Ой, не лги… Ой, не лги, царю лжёшь! Не человечьим хотением, но Божьим соизволением Царь есмь!
Ну, вы его совсем недалёким считаете. Он сам за несколько дней до этого "матча" сказал, что это шоу и ничего более.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Сразу видно 20 лет в футболе. Вообще у Мостового отличный образ шоумена. И вот эта его "учеба" на тренера скорее всего уже давно стала частью образа. Наверняка вскоре увидим его в медиалиге какой-нибудь в образе талисмана. Не хочется верить, что он на полном серьезе каждый день говорит одно и то же про Абаскаля и тренерскую лицензию
Так он уже пытался в Медиалиге тренировать. Но не понял правила, и ему не понравилось
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Путин:Царь?Ну ну😏
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Войско взбунтовалось!
Говорят, царь ненастоящий!
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Шутка вышла из под контроля.
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