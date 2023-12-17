Тренин забил «Вашингтону», прервав серию из 4 игр без очков. У него 7+2 в 30 матчах

Яков Тренин забил «Вашингтону», прервав серию из 4 игр без очков.

Форвард « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с « » (3:1).

Россиянин был признан 3-й звездой встречи. В его активе 9 (7+2) баллов в 30 играх в этом сезоне при полезности «+8».

Сегодня Тренин (16:25, 0:10 – в большинстве, 2:25 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1.