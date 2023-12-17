Тренин забил «Вашингтону», прервав серию из 4 игр без очков. У него 7+2 в 30 матчах

Теги Вашингтон Нэшвилл НХЛ Яков Тренин Хоккей

Яков Тренин забил «Вашингтону», прервав серию из 4 игр без очков.

Форвард «Нэшвилла» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:1).

Россиянин был признан 3-й звездой встречи. В его активе 9 (7+2) баллов в 30 играх в этом сезоне при полезности «+8». 

Сегодня Тренин (16:25, 0:10 – в большинстве, 2:25 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

1 комментарий
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Строум отлично подправил летящую параллельно воротам шайбу.
Жаль только, что ворота оказались свои.
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