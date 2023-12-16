Беларусь получила 6 удалений в игре против «России 25», команда Ротенберга – 2. Белорусы пыталась оспорить второй гол, при счете 3:2 были удалены 2 раза и пропустили 2 шайбы

Теги Сборная России по хоккею с шайбой судьи Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Степан Фальковский Максим Сушко сборная России U25 Сергей Юдаков Хоккей

Сборная Беларуси получила 12 минут штрафа в матче против «России 25».

Команда под руководством Романа Ротенберга победила со счетом 5:3 в игре Кубка Первого канала.

Общая статистика по удалениям – 12 минут против 4 минут в пользу белорусской команды.

Во втором периоде сборная Беларуси при счете 2:1 в свою пользу пропустила гол от форварда Василия Глотова.

Белорусские хоккеисты пытались оспорить эту шайбу, поскольку посчитали, что перед этим Александр Никишин мог нарушить правила на Иване Дроздове в средней зоне.

В третьем периоде сборная Беларуси повела 3:2 в счете, забив на 52-й минуте игры.

На отметке 56:25 хоккеист белорусской сборной Степан Фальковский был удален на две минуты за подножку. Через двадцать секунд – на 56:45 – россияне сравняли результат, шайбу забросил Александр Никишин.

На отметке 57:40 команда «Россия 25» вновь получила большинство после удаления Максима Сушко за блокировку. На 58:48 россияне вышли вперед в счете – отличился Сергей Толчинский.

Главными арбитрами матча являлись Вячеслав Шувалов и Сергей Юдаков.

65 комментариев
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Надо так и писать, судьи выиграли у сборной Беларусь. Стыдобища
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Российские судьи,которые судили этот матч полные уроды!Беспредел!На месте белорусов я бы больше не поехал не на один такой турнир.
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Мне было бы стыдно за такую победу. Малоимущим семьям (судя по картинке на тв) которым раздали билеты на этот матч наверное зашло провести так вечер субботы, но мне, как болельщику хоккейному просто противно. Я бы хотела, чтобы нашелся какой-то журналист, который напрямую спросит в интервью игроков и тренеров : "Вам не стыдно?"
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Никакого позора для сборной России нет. Ибо это не сборная России. Жамнов правильно сказал, это "Россия 25" а не национальная сборная. Поэтому спартаковцы туда не поехали. А большого ребенка поздравляю с очередным, никому не нужным трофеем.
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Какую подножку , Толчинский там сам упал, такого без предела я давно не видел
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Ротен, системе и тебе лично не стыдно? Своим существованмем ты просто позоришь хоккей и свою страну! Убожество
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Ноу комент . Все всё видели . Шапито.На месте Белорусов уехал бы домой !
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Короче прибили братьев беларусов в угоду ротенбергу.Маразм крепчает.
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Так с нами вообще никто не будет играть
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Просто позорище показное
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И после всего этого болелы СКА будут что-то тявкать за здравый смысл и боготворить Ротена???
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Прям как сводка из матча СКА, и фамилии те же 😄
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Система РомыРота без судей не работает что в клубе, что в квазисборной.
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Ответ andreymat
Российские судьи,которые судили этот матч полные уроды!Беспредел!На месте белорусов я бы больше не поехал не на один такой турнир.
Они подневольные: куда скажут, туда и поедут. Таковы нынешние реалии, увы...
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"А скажут, скажут, что нас было четверо." (с). На мой взгляд, адекватные люди не могут болеть за сборную ряженого тренера. Хотя, наверняка, такие найдутся.
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Ответ Дмитрий9779
Кто смотрел,что там за цирк был?
....ядский
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Ответ Machine Head
После премии «герои хоккея» как может главный тренер проиграть? Она же за победные традиции.
Вы не подскажите,не рано ли ещё ходатайствовать о присвоении звания ,,Заслуженный тренер России" Роману Ротенбергу за выдающийся вклад развития хоккея в стране,..да что там в стране - в мире!?
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Арбитру Юдакову необходимо изменить фамилию. И вместо Ю поставить МУ.
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медаль судье за победные традиции Ротенберга
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Ответ Ноу криминалити
В понедельник объявят выходной, если выиграем этот межгалактический турнир?
Сделают красным днём календаря. По этому случаю можно даже закончить сезон КХЛ досрочно и вручить кубок Рошашке.
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0
+9
В понедельник объявят выходной, если выиграем этот межгалактический турнир?
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Народ всё видит, Рома
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Ну не мог же Йозе Марино сесть задом в лужу при всех! Что вы хотели
+8
0
+8
После премии «герои хоккея» как может главный тренер проиграть? Она же за победные традиции.
+8
-1
+7
это какой-то позор
+6
0
+6
Рома по-другому не умеет, как и СКА
+8
-2
+6
В ФХР выдохнули, а то мог произойти конфуз, а его не должно быть, ведь на кону главный титул)))
+5
0
+5
Ответ Александр Бородин
Ну не мог же Йозе Марино сесть задом в лужу при всех! Что вы хотели
так получается, что он сел, громко орал, и матрасы его оттуда вытащили. Но опа мокрая всё равно....
+5
0
+5
Ротенберг так не играют.Ты позорник последний.
+5
-1
+4
ПОЗОРИЩЕ!!! Раньше мы были великой хоккейной державой, а стали цирком благодаря таким как этот Рома!!!
+4
0
+4
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