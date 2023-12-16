Беларусь получила 6 удалений в игре против «России 25», команда Ротенберга – 2. Белорусы пыталась оспорить второй гол, при счете 3:2 были удалены 2 раза и пропустили 2 шайбы

Сборная Беларуси получила 12 минут штрафа в матче против «России 25».

Команда под руководством Романа Ротенберга победила со счетом 5:3 в игре Кубка Первого канала.

Общая статистика по удалениям – 12 минут против 4 минут в пользу белорусской команды.

Во втором периоде при счете 2:1 в свою пользу пропустила гол от форварда Василия Глотова.

Белорусские хоккеисты пытались оспорить эту шайбу, поскольку посчитали, что перед этим Александр Никишин мог нарушить правила на Иване Дроздове в средней зоне.

В третьем периоде сборная Беларуси повела 3:2 в счете, забив на 52-й минуте игры.

На отметке 56:25 хоккеист белорусской сборной был удален на две минуты за подножку. Через двадцать секунд – на 56:45 – россияне сравняли результат, шайбу забросил Александр Никишин.

На отметке 57:40 команда «Россия 25» вновь получила большинство после удаления за блокировку. На 58:48 россияне вышли вперед в счете – отличился Сергей Толчинский.

Главными арбитрами матча являлись Вячеслав Шувалов и Сергей Юдаков.