Матч звезд Фонбет Кубка России. Сыграют команды Пути РПЛ и Пути регионов, игроки пройдут челленджи

Сегодня состоится Матч звезд Фонбет Кубка России.

На «Live Арене» в Сколково пройдут футбольные челленджи, автограф‑сессии, выступления музыкантов, а также гала‑матч в формате «5 на 5» между игроками команд Пути РПЛ и Пути регионов.

В программе челленджи с маскотами клубов, а также с футболистами – «В цель», «Пинбол», «Кипербатл».

В состав жюри вошли Андрей Кириленко, Евгения Медведева, Олег Тактаров, Джефф Монсон, Мария Киселева, , , , , Ефим Петрунин, Ираклий Пирцхалава, Ангелина Мельникова, , Ирина Подшибякина.

Ведущие – Константин Анисимов и Яна Ромашкина, музыкальные гости – ВИА «Волга-Волга», NLO.

Мероприятие стартует в 14:00, матч – в 16:20. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Москва, Россия

Матч звезд Фонбет Кубка России

Команда Пути РПЛ – команда Пути регионов – 16:20

Заявка команды Пути РПЛ: (« »), Никита Медведев (« »), Данил Круговой (« »), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулев («Оренбург»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»), Павел Мелешин («Спартак»).

Тренерский штаб: Александр Мостовой, Сергей Овчинников, Андрей Аршавин.

Заявка Пути регионов: Владимир Сугробов (СКА Хабаровск), Олег Баклов («Уфа»), Александр Коренблюм («Динамо» Санкт‑Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»), Владислав «Слон» Ослоновский (2Drots), Эдамс Скляр (2Drots), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак» Нальчик), Александр Борисов («Биолог‑Новокубанск»), Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик‑Август»), Александр Давыденко («Химик‑Август»), Годфред «Гаучо» Клуцей (2Drots), Кирилл Корепов («Динамо» Вологда), Максим Турищев («Родина»).

Тренерский штаб: Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Вадим Евсеев.

Главный судья: Сергей Карасев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала мероприятий – московское.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре