Матч звезд Фонбет Кубка России. Сыграют команды Пути РПЛ и Пути регионов, игроки пройдут челленджи

Теги Спартак Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Химки Рубин Спартак Нальчик Владимир Быстров Андрей Аршавин Андрей Каряка Дмитрий Сычев Валерий Газзаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России результаты Первая лига Вадим Евсеев Александр Мостовой Андрей Кириленко Балтика Урал СКА Хабаровск Динамо Санкт-Петербург Знамя Труда Сергей Овчинников Вторая лига Б Ротор Факел Олег Тактаров Дмитрий Кузнецов Оренбург Сергей Карасев Мария Киселева Динамо Вологда Краснодар Джефф Монсон Кирилл Панченко Уфа Евгений Фролов Биолог Никита Дубчак Анатолий Катрич Евгения Медведева Олег Баклов Алексей Гасилин Роман Шалин Ангелина Мельникова Максим Максимов Пари НН Георгий Мелкадзе Константин Морозов Кирилл Маляров Владимир Сугробов Данил Круговой Никита Медведев Алан Хачиров «Слон» Владислав Ослоновский Наир Тикнизян Данил Пелих Сочи Химик-Август Амкал Сергей Пиняев Максим Турищев Родина Москва Данила Хотулев 2Drots Руслан Безруков Эдгар Севикян Никита Кривцов Winline Медиалига Павел Мелешин Эдамс Гаучо Светлана Думич Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Илья Ишков Вторая лига А Футбол

Сегодня состоится Матч звезд Фонбет Кубка России.

На «Live Арене» в Сколково пройдут футбольные челленджи, автограф‑сессии, выступления музыкантов, а также гала‑матч в формате «5 на 5» между игроками команд Пути РПЛ и Пути регионов.

В программе челленджи с маскотами клубов, а также с футболистами – «В цель», «Пинбол», «Кипербатл».

В состав жюри вошли Андрей Кириленко, Евгения Медведева, Олег Тактаров, Джефф Монсон, Мария Киселева, Валерий Газзаев, Владимир Быстров, Дмитрий Сычев, Алексей Гасилин, Ефим Петрунин, Ираклий Пирцхалава, Ангелина Мельникова, Светлана Думич, Ирина Подшибякина.

Ведущие – Константин Анисимов и Яна Ромашкина, музыкальные гости – ВИА «Волга-Волга», NLO.

Мероприятие стартует в 14:00, матч – в 16:20. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Москва, Россия

Матч звезд Фонбет Кубка России

Команда Пути РПЛ – команда Пути регионов – 16:20

Заявка команды Пути РПЛ: Евгений ФроловКрылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулев («Оренбург»), Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»), Павел Мелешин («Спартак»).

Тренерский штаб: Александр Мостовой, Сергей Овчинников, Андрей Аршавин.

Заявка Пути регионов: Владимир Сугробов (СКА Хабаровск), Олег Баклов («Уфа»), Александр Коренблюм («Динамо» Санкт‑Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»), Владислав «Слон» Ослоновский (2Drots), Эдамс Скляр (2Drots), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак» Нальчик), Александр Борисов («Биолог‑Новокубанск»), Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик‑Август»), Александр Давыденко («Химик‑Август»), Годфред «Гаучо» Клуцей (2Drots), Кирилл Корепов («Динамо» Вологда), Максим Турищев («Родина»).

Тренерский штаб: Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Вадим Евсеев.

Главный судья: Сергей Карасев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала мероприятий – московское.

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13 комментариев
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Матч звезд без звезд
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Я бы не сказал что играть будут Звёзды футбола 🤣
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этих то клоунов с медиалиги опять набрали
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А где собственно сами звёзды? Или они потом выйдут после этой игры?
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Где Вендел , Промес, Кордоба ?
Фигня какая-то!
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Ответ Покерный Футбол
Матч звезд без звезд
Да уж название смешнее не придумаешь, цирк да и только... Цирк уехал... кпоуны остались поиграть
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##### (зачем)?
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Как же ВГИК задрал пиарить эту п а р а ш у.
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Вот это шапито) всё веселятся?
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Монсон и Тактаров за кого играть будут ?
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в тренерском штабе кто главный - Мостовой , Овчинников или Аршавин ?
Или кто кого уделает ?
Так это шоу надо отдельно показывать !
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