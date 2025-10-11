  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»
6

Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»

Валерий Овчинников высказался о поисках тренера в «Спартаке».

«Тренера-россиянина в «Спартаке» не может быть по одной простой причине – руководство не хочет его брать. Потому что с россиянином работать довольно сложно – он же дурак, по-русски понимает. Въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее в некоторых вопросах.

Поэтому лучше не из ближнего зарубежья вести специалиста, а замахнуться, как говорилось в фильме: «На Вильяма Шекспира». Пора кого-то из Англии привезти. Никого бы этим «Спартак» не удивил – у команды своя гордость.

Но главное, чтобы они меньше дураков в зеркале искали. Зрители хотели увидеть команду «Спартак», а не руководство «Спартака», – сказал экс-тренер ряда российских клубов.

Как вам дерби?23578 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Овчинников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Суд ликвидировал фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака»
сегодня, 13:57
Великие спартаковские стеночки
128сегодня, 13:30
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»
42сегодня, 13:25
Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»
40сегодня, 12:58
Главные новости
МВД Сербии задержало албанца с фургоном атрибутики Армии освобождения Косова. Мужчина вез на матч Сербии и Албании сотни флагов, десятки футболок и кепок
4 минуты назад
16-летняя девушка отозвала обвинения в отношении Асенсио по делу о распространении секс-видео – как и вторая потерпевшая. Защитник «Реала» извинился и возместил моральный ущерб
2029 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
7846 минут назад
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже сыграли
19752 минуты назад
Ямаль полетал на вертолете со своей девушкой Николь в Хорватии
74сегодня, 14:32Видео
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
46сегодня, 13:45
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»
42сегодня, 13:25
Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
21сегодня, 13:18
Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»
40сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Денис Глушаков: «Вижу себя тренером или менеджером в будущем. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел»
1250 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
8сегодня, 14:40
Товарищеский матч. «Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона
2сегодня, 14:36Live
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 07:09
Испания – Грузия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 14:30
Португалия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 14:25
«Уфа» прилетела в Саратов утром в день матча после ночи в аэропорту и упустила победу над «Соколом» в меньшинстве. Уфимцы вели 2:0 к 80-й минуте
4сегодня, 14:19Видео
Альба о Месси: «Счастлив, что поиграл с лучшим футболистом в истории. Мы хорошо понимаем друг друга»
1сегодня, 14:18
Первая лига. «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» встретится с «Черноморцем» в воскресенье
10сегодня, 14:01Live
Товарищеский матч. Колумбия сыграет с Мексикой в США
1сегодня, 14:00