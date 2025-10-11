Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»
Валерий Овчинников высказался о поисках тренера в «Спартаке».
«Тренера-россиянина в «Спартаке» не может быть по одной простой причине – руководство не хочет его брать. Потому что с россиянином работать довольно сложно – он же дурак, по-русски понимает. Въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее в некоторых вопросах.
Поэтому лучше не из ближнего зарубежья вести специалиста, а замахнуться, как говорилось в фильме: «На Вильяма Шекспира». Пора кого-то из Англии привезти. Никого бы этим «Спартак» не удивил – у команды своя гордость.
Но главное, чтобы они меньше дураков в зеркале искали. Зрители хотели увидеть команду «Спартак», а не руководство «Спартака», – сказал экс-тренер ряда российских клубов.
