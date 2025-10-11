«Какая Кисляку сейчас заграница? Скончается он там, как Чалов. Он пока не того уровня футболист». Пономарев о хавбеке ЦСКА
Владимир Пономарев считает, что Матвею Кисляку рано переходить в иностранную лигу.
«Кисляк пока не того уровня футболист. Если он не будет над собой работать, то он погибнет как футболист высокого уровня.
Ни в коем случае его сейчас нельзя возвышать. Какая ему сейчас заграница? Скончается он там, как это с Чаловым произошло», – сказал бывший защитник ЦСКА.
В текущем сезоне Мир РПЛ Кисляк провел 11 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Статистику 20-летнего полузащитника ЦСКА можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
