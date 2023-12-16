Роман Костомаров: «Я понял, что смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров считает, что стать инвалидом – страшнее смерти.

«Я понял, что смерть — это не страшно. Я всегда боялся, всегда берег себя в жизни. Хоть я и экстремальный человек, прыгал с мостов на банджи, быстро гонял на мотоцикле, но всегда боялся упасть, сломать ногу или руку, потому что у меня была работа — фигурное катание. Подсознательно я берег себя. Там, где мог ехать 320 км, ехал 300. Почти на самом максимуме.

Про смерть я не думал, но в подсознании было, что смерть — это страшно. Сейчас я понял, что нет. Страшно остаться инвалидом.

В больнице было самое трудное. Во-первых, выкинуть из головы эту реальность. Зачем вот это оставлять на Земле? Это реально по-другому не назовешь, страшно. Начать что-то делать, перевернуть в мозгу, что нужно что-то начинать, двигаться и тренировать себя. Нужно поднимать голову с подушки. Для меня это было шоком, я не понимал, как тренироваться. У меня ничего нет — как тренироваться и для чего?

Это все благодаря жене. Благодаря ей и брату, которые были со мной рядом. Они каждый день старались промывать мой мозг, говорили, что пройдем этот трудный путь вместе, но нужно начинать. Есть ради кого жить.

Знаю, что смерть для близких — страшная жизнь, но мне было бы не страшно уйти. Было бы гораздо спокойнее покинуть этот мир, но это страшно для близких и родных. Но я понимал, что время все лечит. Понимал, что через полгода, год все пройдёт. Даже если меня не будет, все будут жить. Будут вспоминать периодически», – сказал Костомаров в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.

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22 комментария
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Ну это смотря кому инвалидом остаться. У него все условия благодаря жене усатого. А у демобилизованного по ранению - подъезд без пандуса, протез, на который только опираться можно и «мы вас туда не посылали» во всех гос органах.
+62
-18
+44
300!!! Ясно, понятно, берег себя, в общем
+25
-3
+22
Ну это логично. После смерти тебе уже всё равно, а с инвалидностью жить.
+18
-1
+17
Ответ Юркин Клоп
Еще страшнее остаться инвалидом в России
А еще страшнее инвалидом в России, из без денег, и связей как у Костомарова
+19
-3
+16
Ответ Anna Stefan
Да хоть кому.
Что хоть кому? Простому человеку с таким жить вообще ад.Хоть кому ,епт.
+16
-2
+14
Еще страшнее остаться инвалидом в России
+20
-10
+10
Роману конечно тяжело сейчас, но я с ним не согласен. Ведь хочется увидеть как твои дети вырастут и помогать им по жизни. Хотя бы советом..
+10
-1
+9
Гонял 300 вместо 320,здорово это он себя берëг... Хорошо что с собой никого не утащил. Пока что..
+11
-4
+7
Роман,ваши слова в этой программе мотивируют даже здоровых людей.Вы очень сильный человек, пусть вам поможет Бог вернуться к полноценной жизни,на сколько это будет возможным!
+9
-3
+6
знать бы где упадешь, соломку постелить. Здоровья Роману!
+6
-1
+5
Ответ Anna Stefan
А непростому рай?
Не рай, но жить гораздо легче с большими деньгами. Некоторые инвалиды даже из дома месяцами не могут выйти, потому как элементарно нет пандусов
+6
-2
+4
"Я остаюсь"✌
+2
-1
+1
Ответ Виталий Голицын
Что хоть кому? Простому человеку с таким жить вообще ад.Хоть кому ,епт.
А непростому рай?
+4
-3
+1
Ответ Crow
Ну это смотря кому инвалидом остаться. У него все условия благодаря жене усатого. А у демобилизованного по ранению - подъезд без пандуса, протез, на который только опираться можно и «мы вас туда не посылали» во всех гос органах.
Пользуемся моментом? Молодцом,достойно!
Роман говорил немного о другом.
Не умаляя проблем ребят с ранениями,пандусами,а самое главное "сочувствующими" и "помогающими" им,я уверен как товарищ Crow.
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Ответ поборник истины
🤡
Зачем вы показываете мне свой портрет?🤔
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Ответ Crow
Ну это смотря кому инвалидом остаться. У него все условия благодаря жене усатого. А у демобилизованного по ранению - подъезд без пандуса, протез, на который только опираться можно и «мы вас туда не посылали» во всех гос органах.
«Мы вас туда не посылали??»
Может свалишь?
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