Роман Костомаров: «Я понял, что смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом»

Роман Костомаров считает, что стать инвалидом – страшнее смерти.

«Я понял, что смерть — это не страшно. Я всегда боялся, всегда берег себя в жизни. Хоть я и экстремальный человек, прыгал с мостов на банджи, быстро гонял на мотоцикле, но всегда боялся упасть, сломать ногу или руку, потому что у меня была работа — фигурное катание. Подсознательно я берег себя. Там, где мог ехать 320 км, ехал 300. Почти на самом максимуме.

Про смерть я не думал, но в подсознании было, что смерть — это страшно. Сейчас я понял, что нет. Страшно остаться инвалидом.

В больнице было самое трудное. Во-первых, выкинуть из головы эту реальность. Зачем вот это оставлять на Земле? Это реально по-другому не назовешь, страшно. Начать что-то делать, перевернуть в мозгу, что нужно что-то начинать, двигаться и тренировать себя. Нужно поднимать голову с подушки. Для меня это было шоком, я не понимал, как тренироваться. У меня ничего нет — как тренироваться и для чего?

Это все благодаря жене. Благодаря ей и брату, которые были со мной рядом. Они каждый день старались промывать мой мозг, говорили, что пройдем этот трудный путь вместе, но нужно начинать. Есть ради кого жить.

Знаю, что смерть для близких — страшная жизнь, но мне было бы не страшно уйти. Было бы гораздо спокойнее покинуть этот мир, но это страшно для близких и родных. Но я понимал, что время все лечит. Понимал, что через полгода, год все пройдёт. Даже если меня не будет, все будут жить. Будут вспоминать периодически», – сказал в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.