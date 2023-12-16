Защитник «Лутона» Локьер потерял сознание, матч с «Борнмутом» прервали и не доиграют сегодня. С игроком такое уже было в мае, в июне он перенес операцию на сердце
Матч «Лутона» с «Борнмутом» остановлен из-за проблем со здоровьем у Тома Локьера.
В середине второго тайма матча 17-го тура АПЛ защитник, пятясь, упал на газон, попытался встать, но не смог, потеряв сознание.
Главный судья Саймон Хупер остановил игру и отправил футболистов в раздевалки. На стадионном табло зафиксировано время – 65:00.
Пауза продолжалась больше 15 минут. Локьеру оказывается медицинская помощь. Врач «Борнмута» сообщил, что игрок «реагирует» на действия медперсонала.
Вскоре Хупер решил прервать матч – сегодня он доигран не будет.
Следует отметить, что у валлийца уже возникали схожие проблемы в этом году. Во время игры против «Ковентри» 27 мая он тоже терял сознание, а в июне перенес операцию на сердце в связи с фибрилляцией предсердий.
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