Защитник «Лутона» Локьер потерял сознание, матч с «Борнмутом» прервали и не доиграют сегодня. С игроком такое уже было в мае, в июне он перенес операцию на сердце

Теги премьер-лига Англия травмы происшествия Лутон Борнмут Том Локьер Здоровье Футбол

Матч «Лутона» с «Борнмутом» остановлен из-за проблем со здоровьем у Тома Локьера.

В середине второго тайма матча 17-го тура АПЛ защитник, пятясь, упал на газон, попытался встать, но не смог, потеряв сознание.

Главный судья Саймон Хупер остановил игру и отправил футболистов в раздевалки. На стадионном табло зафиксировано время – 65:00.

Пауза продолжалась больше 15 минут. Локьеру оказывается медицинская помощь. Врач «Борнмута» сообщил, что игрок «реагирует» на действия медперсонала.

Вскоре Хупер решил прервать матч – сегодня он доигран не будет.

Следует отметить, что у валлийца уже возникали схожие проблемы в этом году. Во время игры против «Ковентри» 27 мая он тоже терял сознание, а в июне перенес операцию на сердце в связи с фибрилляцией предсердий.

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39 комментариев
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по последней информации Журналисты из BBC пишут о том, что врач «Борнмута» подтвердил, что Том Локьер «бодр и отзывчив».
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Здоровья. Уже дважды такое если - явный знак: надо заканчивать
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Как сердечникам позволяют заниматься профессиональным спортом, ума не приложу! Один раз обошлось, второй раз, а в третий может и не повезти.
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здоровья! Главное жив
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Ответ luu
Комментарий скрыт
хорошо что вас это не когда не касалось
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Ответ Владислав Шайдулин
Комментарий удален модератором
самое время для рекламы)
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Только бы обошлось…
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Надо заканчивать футболом парню. Здоровье ему
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Ещё турниров организуйте, а то нагрузки мало
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Ответ Владислав Шайдулин
Комментарий удален модератором
По данным врачей, всё отлично, Локьер в сознании
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Неугомонный какой. Желаю здоровья, но и ума тоже не мешало бы.
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Жив, пишут в сознание, это самое главное.
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Надо завязывать с футболом, здоровье дороже.
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Ответ костя Suchkov
Ещё турниров организуйте, а то нагрузки мало
нормально натянул ) Устал пацан в лутоне в лч тащить и в кубках и в чемпионате)
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Надо заканчивать карьеру, жизнь дороже всего. Здоровья ему!
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Здоровья!
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Здоровья парню!
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Жаль пацана, добрался до такого уровня и такая херня..
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С такими приступами надо завязывать с футболом, 2 раза за год и выжил, это считай повезло.
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мне стало не по себе, надеюсь все хорошо
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Воу. Здоровья мужику. Надеюсь, всё в порядке будет.
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Прикольно, а как местные коновалы допустили его к игре с такими проблемами?
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Комментарий удален модератором
Надо прервать карьеру и обследоваться
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Как бы, наверное, это последнее предупреждение, что пора заканчивать с футболом
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Как бы не закончилась эта история, это был однозначно последний матч в его жизни на профессиональном уровне
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Почему выпускают?
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Рецидив предсказать сложно. После первого раза вылечился, прошел все медосмотры, допустили к тренировкам и играм. Причин может быть много. Неправильная программа восстановления от физиотерапевтов, неправильное питание, возможно, что-то личное-семейное на нервной почве проявилось.
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Может хватит ему футбола? Тек и до могилы можно доиграться.
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После 2 случая нужно заканчивать, 3 раз могут не откачать.
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