У Энцо воспаление колена – игрок покинет сборную Аргентины и вернется в «Челси»
Энцо Фернандес получил травму.
Как сообщила пресс-служба сборной Аргентины, у Энцо воспаление правого колена.
Игрок не сыграет с Пуэрто-Рико 15 октября и вернется в «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети сборной Аргентины
