  Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить в «Сампдорию», первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан»
Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить в «Сампдорию», первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан»

Роберто Манчини заявил, что рано видит талантливых игроков.

«Замечать игроков раньше других случалось со мной еще тогда, когда я сам был футболистом: первым заметил Зидана, которого хотел пригласить в «Сампдорию», видел и Криштиану Роналду. Я просмотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан.

Пафунди (дебютировал за сборную Италии в 16 лет при Роберто Манчини в 2022 году – Спортс’‘)? Это была своего рода провокация, но почему такой талантливый 18-летний игрок не играет в Серии А?» – сказал бывший главный тренер сборной Италии. 

Манчини играл за «Сампдорию» с 1982 по 1997 год.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
