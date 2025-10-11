Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить в «Сампдорию», первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан»

Роберто Манчини заявил, что рано видит талантливых игроков.

«Замечать игроков раньше других случалось со мной еще тогда, когда я сам был футболистом: первым заметил Зидана , которого хотел пригласить в «Сампдорию», видел и Криштиану Роналду . Я просмотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан.

Пафунди (дебютировал за сборную Италии в 16 лет при Роберто Манчини в 2022 году – Спортс’‘)? Это была своего рода провокация, но почему такой талантливый 18-летний игрок не играет в Серии А?» – сказал бывший главный тренер сборной Италии.

Манчини играл за «Сампдорию» с 1982 по 1997 год.