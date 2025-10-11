Польстер назвал Сан-Марино «командой пиццайоло»: «В мое время не было такой слабой сборной». Арнаутович сделал покер в матче с санмаринцами и побил рекорд Тони по голам за Австрию

Тони Польстер назвал сборную Сан-Марино «командой пиццайоло».

9 октября сборная Австрии разгромила санмаринцев со счетом 10:0 в квалификации ЧМ-2026 – это крупнейшая победа в ее истории. Марко Арнаутович сделал покер в этом матче и стал лучшим бомбардиром в истории австрийской команды – он достиг отметки в 45 голов и обошел Польстера.

«Я уже заранее говорил, что Марко побьет этот рекорд. Так что поздравляю! Я желаю ему всего наилучшего и еще много голов в будущем. Марко сыграл гораздо больше матчей за сборную. Но также нужно сказать, что он всегда поддерживал себя в форме и всегда соглашался играть за сборную – а этого еще нужно добиться. Отличный день для Марко, я рад за него.

[Сборная Сан-Марино] стала огромным разочарованием, этой команде нет места на международной арене. Это команда пиццайоло (повар, специализирующийся на приготовлении пиццы – Спортс’‘), но уж точно не сборная. В мое время не было такой слабой команды», – сказал бывший нападающий сборной Австрии .