  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Польстер назвал Сан-Марино «командой пиццайоло»: «В мое время не было такой слабой сборной». Арнаутович сделал покер в матче с санмаринцами и побил рекорд Тони по голам за Австрию
1

Польстер назвал Сан-Марино «командой пиццайоло»: «В мое время не было такой слабой сборной». Арнаутович сделал покер в матче с санмаринцами и побил рекорд Тони по голам за Австрию

Тони Польстер назвал сборную Сан-Марино «командой пиццайоло».

9 октября сборная Австрии разгромила санмаринцев со счетом 10:0 в квалификации ЧМ-2026 – это крупнейшая победа в ее истории. Марко Арнаутович сделал покер в этом матче и стал лучшим бомбардиром в истории австрийской команды – он достиг отметки в 45 голов и обошел Польстера.

«Я уже заранее говорил, что Марко побьет этот рекорд. Так что поздравляю! Я желаю ему всего наилучшего и еще много голов в будущем. Марко сыграл гораздо больше матчей за сборную. Но также нужно сказать, что он всегда поддерживал себя в форме и всегда соглашался играть за сборную – а этого еще нужно добиться. Отличный день для Марко, я рад за него. 

[Сборная Сан-Марино] стала огромным разочарованием, этой команде нет места на международной арене. Это команда пиццайоло (повар, специализирующийся на приготовлении пиццы – Спортс’‘), но уж точно не сборная. В мое время не было такой слабой команды», – сказал бывший нападающий сборной Австрии

Как вам дерби?23708 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ORF
logoМарко Арнаутович
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Сан-Марино по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoвысшая лига Сербия
logoЦрвена Звезда
Тони Польстер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Холанд забил в 10 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 18 голов на этом отрезке после дубля Израилю
191 минуту назад
Пропалестинская демонстрация прошла в Норвегии перед матчем с Израилем: «Показываем красную карточку геноциду. Не приемлем использование футбола для отбеливания военных преступлений»
19 минут назад
Аршавин об алиментах: «Плачу более 50% своего дохода и использую возможность уменьшить сумму. Все законно, решений суда пока нет»
640 минут назад
Холанд дважды не забил Израилю с пенальти – норвежец перебивал из-за выхода вратаря с линии. Перец отразил оба удара
1056 минут назад
Винисиус об Анчелотти: «Лучший тренер, с которым я работал. Больше всех верил в меня, с ним я играл лучше всего»
4сегодня, 16:24
Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»
40сегодня, 16:14
Манчини о работе в «Зените»: «Непростой опыт. Но важный в личном плане – что-то во мне изменилось»
13сегодня, 16:12
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
129сегодня, 16:00Live
Футбольный морской бой – кто точней?
сегодня, 16:00Тесты и игры
В «Барсе» злы на сборную Испании из-за травмы Ольмо – о болях у игрока предупреждали. Клуб также считает, что хавбек должен быть ответственнее и «слушать свое тело» (As)
14сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить в «Сампдорию», первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан»
13 минуты назад
У Энцо воспаление колена – игрок покинет сборную Аргентины и вернется в «Челси»
124 минуты назад
«Нынешняя сборная Сербии – самая слабая в истории. Сербы всегда будут нашими соперниками, их антиалбанская позиция осталась прежней». Экс-игрок сборной Албании Кушта о предстоящем матче
435 минут назад
Первая лига. «Родина» против СКА, «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» победил «Шинник», матч «Урала» перенесен
11сегодня, 16:00Live
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл ПСК из Третьего дивизиона
2сегодня, 15:54
Денис Глушаков: «Хочу быть тренером и взять золото. Мама говорит про «Спартак». Дай бог, эти слова дойдут до всевышнего»
13сегодня, 15:49
Денис Глушаков: «Вижу себя тренером или менеджером в будущем. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел»
14сегодня, 14:57
Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»
10сегодня, 14:45
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
10сегодня, 14:40
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 07:09