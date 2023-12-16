Потерявший сознание Локьер пришел в себя. «Лутон» поблагодарил врачей «Борнмута» за помощь игроку

Потерявший сознание на поле игрок «Лутона» пришел в себя.

Сегодня матч «Борнмут» – «Лутон» был прерван на 65-й минуте при счете 1:1 из-за того, что защитник гостей потерял сознание и не смог подняться с газона. Игрока унесли на носилках.

«Лутон» сообщил, что Локьер пришел в себя.

«Мы все надеемся на лучшее и молимся за нашего лидера и капитана Тома Локьера, который, к счастью, пришел в сознание и доставлен в больницу.

Нам пока не известны все детали случившегося, но мы благодарим « » и медперсоналу обеих команд за их немедленную реакцию, которая была потрясающей.

Приносим извинения болельщикам на стадионе за то, что игроки обеих клубов не были в нужном эмоциональном состоянии, чтобы продолжать игру после того, как их друга и одноклубника так унесли с поля. Тренеры тоже не смогли продолжать в таких обстоятельствах.

Мы благодарим всех за аплодисменты Локьеру и скандирование его имени на стадионе в такое тяжелое время. Теперь пришло время нашим футболистам, тренерам и болельщикам поддержать и показать нашу любовь Тому и его семье. Наши мысли с ними», – говорится в сообщении «Лутона».

У Локьера уже возникали схожие проблемы в этом году. Во время игры против «Ковентри» 27 мая валлиец тоже терял сознание, а в июне перенес операцию на сердце в связи с фибрилляцией предсердий.

Капитан «Лутона» потерял сознание. Что известно о страшном инциденте

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре