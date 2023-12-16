Вероника Степанова: «Путин – победитель и ведет страну по верному курсу. Я горжусь тем, что у России такой президент»
Вероника Степанова заявила, что гордится президентством Владимира Путина.
«Елена Валерьевна Вяльбе и Александр Легков вошли в «Команду Путина». Два выдающихся лыжника современности. Вяльбе – редчайший случай великого атлета, который стал прекрасным руководителем. Те, у кого есть хотя бы немного мозгов, понимают, что возрождение российских лыж – в первую очередь ее заслуга.
Легков уже много лет – наш неформальный капитан, лидер. Он показывает, как нужно работать, чтобы побеждать и на лыжне, и в жизни в современных условиях. Эти люди видели в жизни и хижины, и самые великолепные дворцы.
Есть редкая порода людей-победителей, которые выигрывают в любых состязаниях. И сейчас они открыто выступают в поддержку Президента страны. Потому, что он – из того же теста, он победитель и он ведет страну по верному курсу. Я объехала почти всю Европу, во всяком случае самые развитые, богатые ее части. Мне есть с чем сравнивать.
Я спортсменка, и в 22 года моя спортивная карьера только начинается. И все блага моей жизни зависят только от успешности моих выступлений на лыжне, а не от громкости моих заявлений. Но молчать сейчас, когда решается судьба России, я не собираюсь и не буду. Это удел слабых и неуверенных.
Сегодня я горжусь тем, что я лыжница, тем, что у меня такие руководители и старшие товарищи. И тем, что у России такой президент, как Путин. Мы правы, мы сильнее и мы обязательно победим!» – написала Степанова в телеграм-канале.
Генрих Не смотрите так — дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Нас… так учили…
Ланцелот Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?.. Скотина.
Прямо массовый каминг аут какой-то…
а вот это еще не точно...
Ну, так откровенно то врать зачем? Такому разве что электорат с деменцией поверит.
Бургомистр. Меня так учили.
Ланцелот. Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?
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