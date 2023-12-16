Вероника Степанова: «Путин – победитель и ведет страну по верному курсу. Я горжусь тем, что у России такой президент»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила, что гордится президентством Владимира Путина.

«Елена Валерьевна Вяльбе и Александр Легков вошли в «Команду Путина». Два выдающихся лыжника современности. Вяльбе – редчайший случай великого атлета, который стал прекрасным руководителем. Те, у кого есть хотя бы немного мозгов, понимают, что возрождение российских лыж – в первую очередь ее заслуга.

Легков уже много лет – наш неформальный капитан, лидер. Он показывает, как нужно работать, чтобы побеждать и на лыжне, и в жизни в современных условиях. Эти люди видели в жизни и хижины, и самые великолепные дворцы.

Есть редкая порода людей-победителей, которые выигрывают в любых состязаниях. И сейчас они открыто выступают в поддержку Президента страны. Потому, что он – из того же теста, он победитель и он ведет страну по верному курсу. Я объехала почти всю Европу, во всяком случае самые развитые, богатые ее части. Мне есть с чем сравнивать. 

Я спортсменка, и в 22 года моя спортивная карьера только начинается. И все блага моей жизни зависят только от успешности моих выступлений на лыжне, а не от громкости моих заявлений. Но молчать сейчас, когда решается судьба России, я не собираюсь и не буду. Это удел слабых и неуверенных.

Сегодня я горжусь тем, что я лыжница, тем, что у меня такие руководители и старшие товарищи. И тем, что у России такой президент, как Путин. Мы правы, мы сильнее и мы обязательно победим!» – написала Степанова в телеграм-канале.

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41 комментарий
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🤮🤮🤮
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Жаль на спортс нет кнопки показывать меньше таких новостей, или отправить в бан по тегам. Сегодня можно было бы очень хорошо почистить себе ленту от лизунов
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мерзость.
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и как тут не вспомнить "Убить дракона":
Генрих Не смотрите так — дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Нас… так учили…
Ланцелот Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?.. Скотина.
+32
-5
+27
"все блага моей жизни зависят только от успешности моих выступлений на лыжне, а не от громкости моих заявлений". 100% ложь. Уверенно заменит старших товарищей на выборах в 30-м году. Весьма громкая дама.
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Что это за верный путь такой? Вымирание население, и замещение его выходцами из стран средней Азии?? Навязывание какого-то религиозного средневековья? ( Что уже в школу религию вводить начинают) разрыв бедных и богатых, полная зависимость от Китая, ( и судя по всем новостям Китай неплохо начинает выламывать руки) пропаганда ненависти все 2 года...и прочее Награждение за преступления ( Кадырова)
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Поздний путинизм это уже какая-то кринжовая стадия истории России.
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Ответ Александр Медушев
Молодец Вероника! Вообще спортсмены наши за весьма редкими исключениями проявляют себя достойными людьми в текущей ситуации. Спорт все-таки многому учит и выковывает характер
Никакого характера не видно. Только малодушие, приспособленчество и лизоблюдство показала
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То, что писали это явно не она, видно невооруженным взглядом. Но она вот это хотя бы читала???
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- «И сейчас они открыто выступают в поддержку Президента страны»
Прямо массовый каминг аут какой-то…
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"Я спортсменка, и в 22 года моя спортивная карьера только начинается"
а вот это еще не точно...
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А ведь большинство молодые и переживут вождя. Будет интересно послушать их потом...
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Ну началось...теперь три месяца слушать эту пропаганду ...и немного о спорте...тьфу...особенно про Европу посмешила, катаясь на лыжах их производства... тьфу еще раз...
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Ответ Alarich
То, что писали это явно не она, видно невооруженным взглядом. Но она вот это хотя бы читала???
она просто набросила
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демагогия какая-то, в чем выгода от путинизма для Степановой? Заграница закрыта для нее теперь совсем, импортных товаров нет, есть второсортные заменители по диким ценам. В ряде отраслей провал из-за международной диверсификации производства (у нас нефть, у них самолеты), авиация начинает валиться. В чем плюсы путинизма для нее и обычных граждан, в частности?
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Как же они *****ли🤮
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В чем вы правы и кого вы собрались победить? И кто это "Вы"?
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"И все блага жизни зависят от моих выступлений, а не от громкости моих заявлений"

Ну, так откровенно то врать зачем? Такому разве что электорат с деменцией поверит.
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Будущий депутат. А потом удивляемся долбанутым законам.
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Речи Степановой поместили в Палату мер и весов как эталон выскзываний о Путине...
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Я спортсменка , мне 22 и моя карьера закончилась, так правильнее. Хотя если она имеет ввиду депутатская карьера , то да только начинается
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Ответ Oleg961
🤮🤮🤮
Ещё одна дурочка на государственном обеспечении
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Ппц...
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Ответ Savarona25
"все блага моей жизни зависят только от успешности моих выступлений на лыжне, а не от громкости моих заявлений". 100% ложь. Уверенно заменит старших товарищей на выборах в 30-м году. Весьма громкая дама.
И безнадежно дремучая!
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+2
Ответ VMX1389
Что это за верный путь такой? Вымирание население, и замещение его выходцами из стран средней Азии?? Навязывание какого-то религиозного средневековья? ( Что уже в школу религию вводить начинают) разрыв бедных и богатых, полная зависимость от Китая, ( и судя по всем новостям Китай неплохо начинает выламывать руки) пропаганда ненависти все 2 года...и прочее Награждение за преступления ( Кадырова)
У юного Адама на груди уже килограмма три орденов, за ,,Взятие Берлина,, скоро повесят лизуны.
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Парад лизунов открыт!👍🏻
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будешь кататься по задрищинскам до конца карьеры с таким верным курсом и с таким президентом
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Ответ Геннадий Тимченко
и как тут не вспомнить "Убить дракона": Генрих Не смотрите так — дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Нас… так учили… Ланцелот Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?.. Скотина.
гениальный фильм Марка Захарова. лишь замечу, что первоисточник - это гениальная пьеса Евгения Шварца "Дракон".

Бургомистр. Меня так учили.
Ланцелот. Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?

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Ответ vulturecrow
гениальный фильм Марка Захарова. лишь замечу, что первоисточник - это гениальная пьеса Евгения Шварца "Дракон". Бургомистр. Меня так учили. Ланцелот. Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая? chrome-extension:/ /efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://plantuml.com/drakon.pdf
по возрасту комментируемого автора больше подходит диалог из фильма☝️
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Ответ Otto Kretschmer
Сколько ни читаю хейтеров Путина, конкретных претензий ни один сформулировать не может.
до СВО я ездил в Тай вдвоем с корешем за 52 тысячи, считалось обычной ценой , пакет на неделю. Сейчас аналогичная поездка 120+, а 52 считается немыслимой ценой. Да ничего не произошло, дядя Вова весь в белом мимо проходил.
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