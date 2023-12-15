Лыжи. Кубок России. Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Семиков и Спицов пробегут классическую «разделку» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Кубок России Ермил Вокуев Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Савелий Коростелев Лыжи

16 декабря на Кубке России по лыжам мужчины пробегут классическую «разделку».

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Кирово-Чепецк

3-й этап

Мужчины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «На лыжи».

Старт-лист

51. Евгений Белов

55. Ермил Вокуев

57. Андрей Собакарев

60. Иван Якимушкин

64. Андрей Мельниченко

66. Сергей Ардашев

68. Денис Спицов

69. Александр Терентьев

70. Алексей Червоткин

72. Илья Порошкин

74. Илья Семиков

76. Савелий Коростелев

78. Артем Мальцев

80. Александр Большунов

Полный старт-лист – здесь.

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