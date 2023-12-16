Россия все еще не выплатила обязательный взнос в WADA за 2023 год. Он составляет более миллиона долларов

WADA пока не получило от России обязательный взнос за 2023 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

WADA рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.

«Пока мы не получили взнос России за 2023 год», – сказал представитель WADA.

В ноябре главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства Росс Венцель заявил, что WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от финансирования WADA и последствий этого.

В Министерстве спорта РФ ответили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года – в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

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