Россия все еще не выплатила обязательный взнос в WADA за 2023 год. Он составляет более миллиона долларов
WADA пока не получило от России обязательный взнос за 2023 год.
Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.
WADA рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.
«Пока мы не получили взнос России за 2023 год», – сказал представитель WADA.
В ноябре главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства Росс Венцель заявил, что WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от финансирования WADA и последствий этого.
В Министерстве спорта РФ ответили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года – в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.
ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?
Бред!
2) Про тестирования. Был ли допинг Валиевой? А Валиеву тестировали? Как так случилось, что наше Русадо что-то нашло, а ВАДА клювом прощёлкало?
Так может надо говорить не про тестирования, а просто о формальном допуске?