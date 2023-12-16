Россия все еще не выплатила обязательный взнос в WADA за 2023 год. Он составляет более миллиона долларов

Теги WADA Министерство спорта России деньги Легкая атлетика

WADA пока не получило от России обязательный взнос за 2023 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства. 

WADA рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.

«Пока мы не получили взнос России за 2023 год», – сказал представитель WADA. 

В ноябре главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства Росс Венцель заявил, что WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от финансирования WADA и последствий этого.

В Министерстве спорта РФ ответили, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года – в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны. 

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28 комментариев
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Надеюсь хватит ума принять решение и не платить взносы до полного восстановления
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Пока нас не восстановят во всех правах никаких взносов.
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Платить ВАДА при том, что спортсменов никто никуда не пускает и в 2023 международных стартов не было? А ключи от квартиры и ЦБ не выдать, нет?
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Это из серии как я обманул таксиста....денег заплатил,а сам не поехал)))
Бред!
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А какой, собственно, смысл?
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Более всего радуют такие новости. Нечего оплачивать этот американский балаган
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Ответ Viks
В ответ ВАДА может прекратить тестировать российских спортсменов. Нет такого спортсмена, которому не нужно на международные соревнования. А за неуплату ВАДА закроет такую возможность всем и навсегда.
а кого тестировать? Допускают пару калек до международных. Тестироваться и не выступать, что за мазохизм.
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Ответ Viks
в объеме по решению российской стороны." --- Такие вещи в одностороннем порядке не решаются. В ответ ВАДА может прекратить тестировать российских спортсменов.
мы согласны!
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У нас нету стока! Пошли на хрен.
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Ответ Alexander2022
Допуска без взноса не будет даже после восстановления
По любому не восстановят.
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Ответ Alexander2022
Допуска без взноса не будет даже после восстановления
ну и зачем платить))
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Плати и проси прощения!
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Деньги не пахнут
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Ответ Viks
в объеме по решению российской стороны." --- Такие вещи в одностороннем порядке не решаются. В ответ ВАДА может прекратить тестировать российских спортсменов.
1) Если так, интересно что означает "российский спортсмен" и какой смысл вы вкладываете в это. Сейчас используется оборот "независимые спортсмены из России". Но мне не ясно кто и как включает их в пулл тестирования.
2) Про тестирования. Был ли допинг Валиевой? А Валиеву тестировали? Как так случилось, что наше Русадо что-то нашло, а ВАДА клювом прощёлкало?
Так может надо говорить не про тестирования, а просто о формальном допуске?
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Ответ Viks
Не видел пока ни одной фамилии "нейтрального спортсмена". Все российские. И некоторых из них тестирует ВАДА.
По-моему это говорит что тема не стоит никаких переживаний. Нет ни одного спортсмена, которому это тестирование было бы нужно.
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Ответ Otto Kretschmer
Пока нас не восстановят во всех правах никаких взносов.
Допуска без взноса не будет даже после восстановления
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Ответ Alexander2022
Допуска без взноса не будет даже после восстановления
Вот таким образом они и торгуются. Хотя на мой взгляд развивать надо свои соревнования и вкладывать деньги туда. А не дяденькам, которые на основании царапин спортсменов отстраняют.
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Хрен вам, а не мульён.
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Ответ Viks
Чушь. Нет такого спортсмена, которому не нужно на международные соревнования. А за неуплату ВАДА закроет такую возможность всем и навсегда.
Так пусть допускают, тогда и деньги получат
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Хрена вам по всей продажной роже!!!
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