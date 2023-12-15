Кубок Содружества. Гонка преследования. Дербушева убежит первой, Сола – 2-й, Сливко – 3-й, Казакевич – 5-й, Резцова – 16-й
16 декабря на Кубке Содружества по биатлону в Уфе пройдет женский пасьют.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
2-й этап
Уфа, Россия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предварительный старт-лист
1. Тамара Дербушева
2. Анна Сола (Беларусь) – 5,0
3. Виктория Сливко – 6,0
4. Анастасия Шевченко – 11,0
5. Ирина Казакевич – 19,0
6. Наталия Шевченко – 27,0
7. Елизавета Каплина – 30,0
8. Анастасия Батманова – 1.10,0
9. Ксения Довгая – 1.12,0
10. Наталья Гербулова – 1.12,0...
13. Екатерина Носкова – 1.14,0
14. Анастасия Егорова – 1.18,0
15. Валерия Каюмова – 1.21,0
16. Кристина Резцова – 1.23,0
17. Лариса Куклина – 1.30,0
20. Анастасия Гореева – 1.53,0
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе