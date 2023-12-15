Кубок Содружества. Гонка преследования. Дербушева убежит первой, Сола – 2-й, Сливко – 3-й, Казакевич – 5-й, Резцова – 16-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина гонка преследования (жен) Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Кубок Содружества Биатлон

16 декабря на Кубке Содружества по биатлону в Уфе пройдет женский пасьют.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

2-й этап

Уфа, Россия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Тамара Дербушева

2. Анна Сола (Беларусь) – 5,0

3. Виктория Сливко – 6,0

4. Анастасия Шевченко – 11,0

5. Ирина Казакевич – 19,0

6. Наталия Шевченко – 27,0

7. Елизавета Каплина – 30,0

8. Анастасия Батманова – 1.10,0

9. Ксения Довгая – 1.12,0

10. Наталья Гербулова – 1.12,0...

13. Екатерина Носкова – 1.14,0

14. Анастасия Егорова – 1.18,0

15. Валерия Каюмова – 1.21,0

16. Кристина Резцова – 1.23,0

17. Лариса Куклина – 1.30,0 

20. Анастасия Гореева – 1.53,0

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе

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