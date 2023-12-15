Кубок Содружества. Гонка преследования. Дербушева убежит первой, Сола – 2-й, Сливко – 3-й, Казакевич – 5-й, Резцова – 16-й

16 декабря на Кубке Содружества по биатлону в Уфе пройдет женский пасьют.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

2-й этап

Уфа, Россия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Тамара Дербушева

2. Анна Сола (Беларусь) – 5,0

3. Виктория Сливко – 6,0

4. Анастасия Шевченко – 11,0

5. Ирина Казакевич – 19,0

6. Наталия Шевченко – 27,0

7. Елизавета Каплина – 30,0

8. Анастасия Батманова – 1.10,0

9. Ксения Довгая – 1.12,0

10. Наталья Гербулова – 1.12,0...

13. Екатерина Носкова – 1.14,0

14. Анастасия Егорова – 1.18,0

15. Валерия Каюмова – 1.21,0

16. Кристина Резцова – 1.23,0

17. Лариса Куклина – 1.30,0

20. Анастасия Гореева – 1.53,0

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе