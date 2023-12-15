Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Истомина, Кулешова и Фалеева пробегут «разделку» на 5 км классическим стилем

16 декабря на Кубке России по лыжам женщины выступят в классической «разделке».

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Кирово-Чепецк

3-й этап

Женщины

5 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «На лыжи».

Старт-лист

19. Юлия Ступак

23. Ольга Царева

24. Дарья Непряева

25. Анастасия Прокофьева

28. Ольга Якимушкина

30. Алена Баранова

31. Христина Мацокина

33. Анастасия Доценко

38. Анастасия Фалеева

40. Лидия Горбунова

44. Евгения Крупицкая

46. Анастасия Кулешова

48. Мария Истомина

50. Вероника Степанова

Полный старт-лист – здесь.