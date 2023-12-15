Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Истомина, Кулешова и Фалеева пробегут «разделку» на 5 км классическим стилем
16 декабря на Кубке России по лыжам женщины выступят в классической «разделке».
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Кирово-Чепецк
3-й этап
Женщины
5 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «На лыжи».
Старт-лист
19. Юлия Ступак
23. Ольга Царева
24. Дарья Непряева
25. Анастасия Прокофьева
28. Ольга Якимушкина
30. Алена Баранова
31. Христина Мацокина
33. Анастасия Доценко
38. Анастасия Фалеева
40. Лидия Горбунова
44. Евгения Крупицкая
46. Анастасия Кулешова
48. Мария Истомина
50. Вероника Степанова
Полный старт-лист – здесь.
Логика тут простая. Чтобы было нагляднее, приведу пример.
В вов у летчиков-истребителей было две категории: обычные строевые и свободные охотники, асы.
Строевые летчики летали как им приказывало командование: туда-сюда. А асам давалась свобода действий: делай на свое усмотрение, лишь бы результат был.
Наши бравые трутни сереженька и юленька и пытаются изобразить из себя этаких асов лыжных гонок. Нам, мол, тесно в рамках общей подготовки. Мы, мол, переросли этот уровень. Дайте нам свободу действий - самоподготовку - не пожалеете!
Ну что же, им пошли на встречу. И уже понятно, что затея полностью провалилась. Ничего путного эти горе-асы не демонстрируют, а их подготовка не лучше, а даже хуже обычных лыжников, которые не выкобенивались. Обычные лыжники хотя бы выступают, а с двумя особенными вообще непонятно что творится) Какой-то перманентный позор творится.
И тысячу раз неправ Сорин, когда гворит, мол от юленьки многого не ждите... она первый раз..
Он так говорит, как будто ее грузовик переехал, причем два раза, туда и обратно. Юленька долго восстанавливалась и вот - выходит. Первый раз. И поэтому многого от нее - не ждите.