0

МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука

В МЛС пройдет очередной матч.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Атланта Юнайтед». Хавбек гостей Алексей Миранчук не сыграет в матче, так как находится в расположении сборной России.

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
11 октября 23:30, Chase Stadium
Интер Майами
Не начался
Атланта Юнайтед

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Как вам дерби?23040 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoАтланта Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Митрофанов о решении ФИФА не отстранять Израиль: «Восстановить Россию было бы правильно следующим шагом. Нужно, чтобы позиция была последовательная»
1959 минут назад
Глейзеры могут продать весь «МЮ», если поступит подходящее предложение – свыше 33 долларов за акцию (Thе Times)
20сегодня, 06:29
Россия победила Иран и не проигрывает 20 матчей, Медведев – в 1/2 финала «Мастерса», Симоняну присвоено звание Героя Труда, новый бан Писарского, контракт Мойзеса и другие новости
10сегодня, 06:10
Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет – он портит репутацию человеку»
30сегодня, 05:44
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии
13сегодня, 05:17
Ловчев о 2:1 России с Ираном: «Мы не видели команду. А следующий матч будут играть другие вместо того, чтобы эти все закрепили»
13сегодня, 04:38
Головин вернется в общую группу «Монако» после паузы на игры сборных. Хавбек пропустил 6 матчей из-за травмы
5сегодня, 03:45
Испания против Грузии в квалификации ЧМ! Смотрите матч с фрибетом до 1500 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 03:00Реклама
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Венесуэлу, Бразилия забила 5 голов Южной Корее
17сегодня, 02:32
Дешам о травме Мбаппе: «У него чувствительный голеностоп. Он получил небольшой ушиб»
5сегодня, 02:25
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о прощальном матче Глушакова: «Денис – большая история нашего футбола. Он заслуживает уважения»
1 минуту назад
Кисляк о том, наденет ли красно-белую футболку: «Почему нет? Мне нравится «Монако»
529 минут назад
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
47 минут назад
Товарищеский матч. Колумбия сыграет с Мексикой в США
сегодня, 06:41
Испания – Грузия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:10
В прощальном матче Глушакова сыграют легенды «Спартака» и «Локомотива»
9сегодня, 05:56
Португалия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 05:28
Дешам о разгроме Азербайджана: «Не собираюсь прыгать от радости: Франция победила, забила три мяча, но могла бы и больше»
сегодня, 04:55
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Арсенала», «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье
5сегодня, 04:22
Ахметзянов об «Оренбурге»: «Футболисты достаточно хорошего уровня, воспринимают быстро и воспроизводят все на поле»
3сегодня, 04:00