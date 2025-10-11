МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
В МЛС пройдет очередной матч.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси примет «Атланта Юнайтед». Хавбек гостей Алексей Миранчук не сыграет в матче, так как находится в расположении сборной России.
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
11 октября 23:30, Chase Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
