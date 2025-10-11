МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука

В МЛС пройдет очередной матч.

В ночь на воскресенье «Интер Майами » Лионеля Месси примет «Атланта Юнайтед ». Хавбек гостей Алексей Миранчук не сыграет в матче, так как находится в расположении сборной России.

МЛС

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

