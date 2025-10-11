  • Спортс
Пропалестинская демонстрация прошла в Норвегии перед матчем с Израилем. Участвовали сотни людей, были палестинские флаги и плакаты «Это геноцид, а не война»

Пропалестинская демонстрация прошла в Норвегии перед матчем с Израилем.

Сборная Норвегии принимает команду Израиля в 7-м туре квалификации ЧМ-2026 (3:0, второй тайм). 

Перед началом встречи в Осло прошел митинг в поддержку Палестины, в котором приняли участие несколько сотен людей. Демонстранты скандировали «Свободу Палестине», многие из них были одеты в куфии и размахивали палестинскими флагами. На плакатах были такие лозунги, как «Исключить Израиль из международного футбола», «От реки до моря (политический лозунг палестинского национализма – Спортс’’)», «Красная карточка Израилю» и «Это геноцид, а не война», передает AFP.

В ходе акции протестующие зажигали файеры, но атмосфера в целом оставалась спокойной. 

«Сегодняшнее послание состоит в том, чтобы сказать, что мы показываем красную карточку Израилю, апартеиду и геноциду. Мы не приемлем, когда футбол используется для отбеливания военных преступлений, что мы видим сегодня, когда Израиль участвует в отборочных матчах чемпионата мира», – сказала глава Норвежского комитета помощи Палестине Лине Хатиб.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Стороны подтвердили, что подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении остающихся там израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем большого числа осужденных палестинцев.

