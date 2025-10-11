Манчини о работе в «Зените»: «Непростой опыт. Но важный в личном плане – что-то во мне изменилось»

Роберто Манчини назвал непростым период работы в России.

Итальянец возглавлял «Зенит » с 2017 по 2018 годы. При нем петербуржцы заняли 5-е место в чемпионате России.

«Россия? Этот опыт был непростым, но важным с личной точки зрения. Что-то во мне изменилось», – сказал Манчини .