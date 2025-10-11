«Нынешняя сборная Сербии – самая слабая в истории. Сербы всегда будут нашими соперниками, их антиалбанская позиция осталась прежней». Экс-игрок сборной Албании Кушта о предстоящем матче

Бывший албанский футболист назвал нынешнюю сборную Сербии худшей в истории.

Сегодня Сборная Сербии примет команду Албании в матче квалификации ЧМ-2026. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Сокол Кушта известен в странах бывшей Югославии благодаря голу, забитому за албанский «Флямуртари » в ответном матче Кубка УЕФА против «Партизана» в 1987 году. Тот гол позволил его команде выйти в следующий раунд по сумме двух матчей (2:0, 1:2). Это поражение считается одним из самых болезненных в истории сербского футбола.

«Сербию не устроит ничья, и это создает на них давление. Подчеркиваю – это наше преимущество, потому что ничья нас устраивает.

С другой стороны, я вижу Сербию, у которой есть проблемы. На мой взгляд, это самая слабая сборная Сербии за всю историю! Раньше у них всегда были отличные команды с прекрасными игроками – и во времена Югославии, и позже, уже времен Сербии. А сейчас это просто обычная команда, я бы назвал ее самой слабой в ее истории.

Сербы были, есть и будут нашими соперниками. Это не меняется и не изменится. Вы правы, спрашивая, в чем разница между событиями 1987 года и теми, что произошли в 2014-м [когда Албания разгромила Сербию 3:0]? Отвечаю – никакой разницы. Та же философия, та же агрессивность. Сербия не изменилась ни на йоту.

В 1987 году я вышел в город накануне матча – все, казалось, было спокойно и хорошо. Но в момент игры ситуация на стадионе – и тогда, и в 2014 году – была одинаковой: та же агрессия. И против «Флямуртари», и против сборной. Сегодня жизнь стала современнее, но их менталитет в этом отношении не изменился.

Тогда мы много работали над спортивной стороной. Может быть, просто потому, что думали: «Давайте обыграем «Партизан» и снова поедем за границу». Цели того времени сегодня кажутся бессмысленными, но тогда все было именно так.

И хотя многое с тех пор изменилось, их антиалбанская позиция осталась той же. Но я подчеркиваю: наши игроки должны сосредоточиться только на спортивной стороне – исключительно на ней», – сказал Кушта в интервью Sot.