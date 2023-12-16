Денис Черышев: «Надеюсь, Россию скоро допустят – мы не несем ответственность за эту ситуацию и не связаны с политикой. Хотим играть»

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Денис Черышев Д2 Италия Венеция Политика Евро-2024 Футбол

Денис Черышев высказался об отстранении России от международных турниров.

– Летом чемпионат Европы. Злитесь, что не выступите на нем со сборной России?

– Это неприятная ситуация.

Надеюсь, скоро нас допустят, потому что мы не несем ответственность за эту ситуацию. Мы никак не связаны с политикой. Мы хотим играть.

Надеюсь, конфликт скоро закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни, – сказал российский полузащитник «Венеции» Черышев.

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36 комментариев
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Так самое занятное, что те , кто несет ответственность за эту ситуации тоже говорят, что они не при чем.
+70
-4
+66
Ответ Никита Алексеев
Денис в Россию явно не собирается)
И правильно делает. Человек в Испании вырос, уверен, для него все происходящее дикость
+69
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Денис в Россию явно не собирается)
+41
-3
+38
Судя по недавней прессухе, это на годы вперед. Так что не скоро.
+28
-5
+23
Ответ Саша Пушкин
Так самое занятное, что те , кто несет ответственность за эту ситуации тоже говорят, что они не при чем.
Был такой политический деятель в Германии с фамилией на букву «Г». Он тоже в своем политическом завещании писал, что никогда не хотел войны ни с Англией, ни, тем более, с США. А также, по его словам, предлагал справедливые решения по давно назревшим вопросам и вообще всегда думал только о народе и его, народа, интересах
+24
-3
+21
Ответ Саша Пушкин
Так самое занятное, что те , кто несет ответственность за эту ситуации тоже говорят, что они не при чем.
Оно всё как-то само.
+13
-2
+11
Вы, может, думаете, что не связаны с политикой. Только политика сама с вами связалась плотно.
+10
-1
+9
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Несут те, кто голосовали за "стабильность". А таких большинство в стране, судя по опросам
+20
-11
+9
А кто вам мешает играйте.
Что у вас мячики забрали и ворота на металолом забрали?
+7
-1
+6
Мы пришли с миром (с)
+6
0
+6
Мы с планеты Марс, приехали к вам на экскурсию, посмотреть и поесть вашего борща. Мы просто футболисты.
+5
-1
+4
Ответ Leon Petov
Несут те, кто голосовали за "стабильность". А таких большинство в стране, судя по опросам
а те украинцы, что голосовали за "мир"?))
+11
-9
+2
Ответ Ростовский
Конфликту осталось недолго. Украина уже на грани. Скоро капитулирует.
европа замерзнет, а доллар рухнет. слышали уже
+3
-1
+2
Ответ All These Things I Hate
а те украинцы, что голосовали за "мир"?))
Нам какое дело до чужой страны?
+2
0
+2
Чтобы все вернулось к нормальной жизни конфликт должен закончиться определенным образом. Чему в том числе препятствуют многие действующие и бывшие коллеги Черышева по спорту, активно поддерживающие и пропагандирующие совсем иной сценарий.
+2
0
+2
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Ответ ks-1993
скорее те, что печеньки нуланд ели и верили, что будут жить как в Швейцарии, так как во всех их бедах виноваты все, но не они, но Россия в первую очередь.
А может быть и жили бы,если бы кто-то войну не начал
+5
-4
+1
Ответ Ростовский
Конфликту осталось недолго. Украина уже на грани. Скоро капитулирует.
три дня прошло или сейчас только второй день идёт?
+2
-1
+1
Ответ All These Things I Hate
а те украинцы, что голосовали за "мир"?))
скорее те, что печеньки нуланд ели и верили, что будут жить как в Швейцарии, так как во всех их бедах виноваты все, но не они, но Россия в первую очередь.
+10
-10
0
Ответ Никита Алексеев
Денис в Россию явно не собирается)
Он в России и не жил никогда
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Возможно офф топ, но все-таки. А на Западе существует понятие иноагент?
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Ррребята я не в курсе как так вышло ,прошу понять и простить (с)
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Ответ Боевой Бурят Путина
Был такой политический деятель в Германии с фамилией на букву «Г». Он тоже в своем политическом завещании писал, что никогда не хотел войны ни с Англией, ни, тем более, с США. А также, по его словам, предлагал справедливые решения по давно назревшим вопросам и вообще всегда думал только о народе и его, народа, интересах
он плохо кончил...
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Да уж, вот так ситуация
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Ответ Ростовский
Конфликту осталось недолго. Украина уже на грани. Скоро капитулирует.
совсем куку?
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