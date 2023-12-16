Денис Черышев: «Надеюсь, Россию скоро допустят – мы не несем ответственность за эту ситуацию и не связаны с политикой. Хотим играть»
Денис Черышев высказался об отстранении России от международных турниров.
– Летом чемпионат Европы. Злитесь, что не выступите на нем со сборной России?
– Это неприятная ситуация.
Надеюсь, скоро нас допустят, потому что мы не несем ответственность за эту ситуацию. Мы никак не связаны с политикой. Мы хотим играть.
Надеюсь, конфликт скоро закончится, и можно будет вернуться к нормальной жизни, – сказал российский полузащитник «Венеции» Черышев.
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