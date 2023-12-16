Зарипов станет доверенным лицом Путина на выборах («Бизнес Online»)
Данис Зарипов станет доверенным лицом Владимира Путина.
Сегодня в московском концертном зале «Зарядье» Владимир Путин встречается с теми, кто станет его доверенными лицами на предстоящих выборах президента.
По данным «Бизнес Online», в списке 9 человек из Татарстана, среди них экс-капитан «Ак Барса» Зарипов, завершивший карьеру в этом году.
«В список также вошли генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, директор Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзад Руденко, Герой России, член экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков и жена участника СВО и организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь.
Кроме того, среди доверенных лиц председатель правления благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, экс-депутат Госдумы Ольга Павлова», – говорится в сообщении «Бизнес Online».
Вошел в "Список подлецов и преда...т.е. "Список доверенных лиц Пу"
Что у нас есть честные выборы, конкуренция, борьба. Крайне необходима легитимизация этой клоунады.
Но все же, какого смотреть на выборы, в которых мы не знаем ни одного кандидата, кроме светлоликого, за 3 месяца до самого процесса? Должны же быть какие-то программы, агитация, дебаты, туры по стране. А всего этого и в помине нет, потому что все понимают, что это фикция и Смехопанорама.
Оппозиционный кандидат Зю вчера так работал языком в солнцеизбранном, что может увидеть свое отражение во время самого процесса.
Стало стыдно , уже не верится что этому цирку придет конец
Теперь принципиально не буду брать.
Да, вот такой я странный человек.
Удачи на выборах 👍(нет)
Впрочем, его мало кто видел.
Макс Фрай