Зарипов станет доверенным лицом Путина на выборах («Бизнес Online»)

Данис Зарипов станет доверенным лицом Владимира Путина.

Сегодня в московском концертном зале «Зарядье» встречается с теми, кто станет его доверенными лицами на предстоящих выборах президента.

По данным «Бизнес Online», в списке 9 человек из Татарстана, среди них экс-капитан « » , завершивший карьеру в этом году.

«В список также вошли генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, директор Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзад Руденко, Герой России, член экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков и жена участника СВО и организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь.

Кроме того, среди доверенных лиц председатель правления благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, экс-депутат Госдумы Ольга Павлова», – говорится в сообщении «Бизнес Online».