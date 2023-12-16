Зарипов станет доверенным лицом Путина на выборах («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею с шайбой Данис Зарипов Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Данис Зарипов станет доверенным лицом Владимира Путина.

Сегодня в московском концертном зале «Зарядье» Владимир Путин встречается с теми, кто станет его доверенными лицами на предстоящих выборах президента. 

По данным «Бизнес Online», в списке 9 человек из Татарстана, среди них экс-капитан «Ак Барса» Зарипов, завершивший карьеру в этом году.

«В список также вошли генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин,  директор Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзад Руденко, Герой России, член экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков и жена участника СВО и организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань» Евгения Коцарь.

Кроме того, среди доверенных лиц председатель правления благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, экс-депутат Госдумы Ольга Павлова», – говорится в сообщении «Бизнес Online».

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60 комментариев
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Крайне разочарован в данисе.
Вошел в "Список подлецов и преда...т.е. "Список доверенных лиц Пу"
+92
-17
+75
Ответ Ми Ша
Это как в белых кроссовках вступить в грязь
Кроссовки отмыть можно, а вот от этого отмыться вряд-ли удастся
+80
-10
+70
Да, вот так и болей за них, а потом... Тьфу
+57
-7
+50
Скоро объявят и про доверенного в Вашингтоне.
+46
-8
+38
Звезда потухла. Точнее, протухла
+31
-5
+26
Это как в белых кроссовках вступить в грязь
+33
-10
+23
Ответ Bombanero
Зачем ему вообще доверенные лица? Как будто без них исход поменяется
Потому что нужно заниматься производством единственного того, что хорошо получается в РФ-произвести впечатление.
Что у нас есть честные выборы, конкуренция, борьба. Крайне необходима легитимизация этой клоунады.
+25
-2
+23
Зачем ему вообще доверенные лица? Как будто без них исход поменяется
+21
-1
+20
Ответ ivan555navi
Комментарий удален модератором
Я, конечно, понимаю, что у фанатов Пу критическое мышление отмерло вместе с последними клетками мозга.
Но все же, какого смотреть на выборы, в которых мы не знаем ни одного кандидата, кроме светлоликого, за 3 месяца до самого процесса? Должны же быть какие-то программы, агитация, дебаты, туры по стране. А всего этого и в помине нет, потому что все понимают, что это фикция и Смехопанорама.
Оппозиционный кандидат Зю вчера так работал языком в солнцеизбранном, что может увидеть свое отражение во время самого процесса.
+23
-3
+20
Ответ Bombanero
Зачем ему вообще доверенные лица? Как будто без них исход поменяется
Исход не поменяется, но имидж всенародного избранника такое укрепляет. Пиар-менеджеры уже не один десяток лет кормятся. Это как с процентами голосования - ни в коем случае нельзя побеждать с минимальным перевесом, как это происходит в других странах. Обязательно надо каждый раз повышать планку, делать результат 70-80%. Когда эта история закончится, станет видно, что многое здесь рисованное и пустое, бутафория.
+19
-1
+18
А явление вот таких вот "доверенных лиц" каждые выборы - это точно про спорт вне политики? Ах, да, Зарипов недавно закончил. Теперь-то можно ни в чем себе не отказывать.
+13
-1
+12
Хитрожопый татарин, даже не удивлен.
+14
-4
+10
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Оказывается, все так просто - можно просто выдвинуть кандидатуру и баллотироваться на выборах? Какая замечательная свободная страна! А почему только одни кандидаты сидят в тюрьме, а других вызывают в прокуратуру и блокируют счета?
+8
0
+8
Ответ ivan555navi
Комментарий скрыт
Если ваши фантазии хоть немного сходились с истиной, то этих людей бы первым делом допускали до выборов, чтобы не словами а делом показать, как их "народ не выберет" и пощекотать самолюбие геостратега. Реальность же такова, что выбирают даже уборщиц (реальный пример), лишь бы не эти тошнотворные рожи, которые гонят страну во мрак.
+7
0
+7
Доверенные лица точно в окоп не попадут.
+6
0
+6
Завод клюшек сам себя не проспонсирует.
+6
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+5
Ответ ivan555navi
Комментарий удален модератором
Не путай русофобию с ввпфобией
+6
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+5
Я б не доверял... обоим
+6
-2
+4
Посмотрел на этот список
Стало стыдно , уже не верится что этому цирку придет конец
+3
0
+3
Играл Клюшками Заряд. В целом не плохие, на мой взгляд Канадцам уступают точно, но не пропасть.
Теперь принципиально не буду брать.
Да, вот такой я странный человек.
Удачи на выборах 👍(нет)
+5
-2
+3
Ответ Ми Ша
Комментарий удален модератором
У Исинбаевой больше зарубежных активов, которые данная любительница Пу боится потерять
+2
-1
+1
устроили балет тут
+2
-1
+1
Поверх доверенного лица находится рожа. Она вполне заурядна, зато подвижна, растяжима и вполне бесстыжа. Зато под рожей у меня расположено лицо. Оно прекрасно и удивительно.
Впрочем, его мало кто видел.
Макс Фрай
+1
0
+1
А где же Роман Ротенберг? Он мог бы стать главным тренером «Команды Путина». Заодно и сюда пристроил бы Алину Загитову, у нее уже есть опыт «поддержки» голосования по поправкам
+1
0
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Зашкварипов
+1
0
+1
кхе кхе
+1
0
+1
Ответ Чавес2
Ты ведь тоже в какой то мере пиар-менеджер здесь на сайте, «Павел Мельников»...
Пусть. На данный момент это лучше, чем Чавес, десять лет как мертвый.
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Ответ Pink Floyd1276
Скоро объявят и про доверенного в Вашингтоне.
Да не, он после начала СВО испугался и заткнулся по политике. Когда закончит там зарплату получать и вернется сюда, тогда опять рот откроет.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Романов
Посмотрел на этот список Стало стыдно , уже не верится что этому цирку придет конец
Ты там смотри не покончи с собой от стыда. А то ведь столько поводов)))
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Ответ Двестик Двестик
Из любопытства. Вы думаете, что за Путина голосует меньше 70% сограждан, из тех кто приходят на выборы?
На этот счет лично мне ничего думать давно не надо, я прекрасно помню выборы 2011 и 2012 годов и знаю, что такое электронное голосование в 2023 году.
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