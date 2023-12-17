0:7 от «Торонто» – 2-е из самых крупных поражений «Питтсбурга» в эпоху Кросби и Малкина. В 2017-м были 1:10 от «Чикаго»

Теги Питтсбург Торонто Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Хоккей

0:7 от «Торонто» – 2-е из самых крупных поражений «Питтсбурга» с сезона-2005/06.

Сегодня «Пингвинс» были разгромлены «Лифс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ

Это поражение стало для команды вторым среди самых крупных в эпоху Сидни Кросби и Евгения Малкина и в целом после локаута-2004/05. 

Кросби выступает за команду с 2005 года, Малкин – с 2006 года. 

Худший по разнице матч в их эпоху был сыгран в октябре 2017 года – разгром от «Чикаго» (1:10). 

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3 комментария
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жёстко конечно птицбург сегодня выхватил
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Нужно срочно что-то делать, иначе Харт уплывёт от Малкина.
+3
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+3
Система не работает, тренера убирать не собираетесь олухи?!
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