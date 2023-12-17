0:7 от «Торонто» – 2-е из самых крупных поражений «Питтсбурга» в эпоху Кросби и Малкина. В 2017-м были 1:10 от «Чикаго»
0:7 от «Торонто» – 2-е из самых крупных поражений «Питтсбурга» с сезона-2005/06.
Сегодня «Пингвинс» были разгромлены «Лифс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это поражение стало для команды вторым среди самых крупных в эпоху Сидни Кросби и Евгения Малкина и в целом после локаута-2004/05.
Кросби выступает за команду с 2005 года, Малкин – с 2006 года.
Худший по разнице матч в их эпоху был сыгран в октябре 2017 года – разгром от «Чикаго» (1:10).