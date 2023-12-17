Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Колорадо». У него 14 очков в 26 матчах

Владислав Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Колорадо».

Форвард « » отметился результативными действиями в игре с «Эвеланш» (6:2) в регулярном чемпионате .

На счету россиянина стало 14 (3+11) очков в 26 играх в сезоне при полезности «+14».

Сегодня Наместников (16:31, 0:36 – в большинстве, 2:55 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Еще 2 прошли мимо.