Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в игре с «Колорадо». У него 14 очков в 26 матчах

Теги Колорадо НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Колорадо».

Форвард «Виннипега» отметился результативными действиями в игре с «Эвеланш» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету россиянина стало 14 (3+11) очков в 26 играх в сезоне при полезности «+14». 

Сегодня Наместников (16:31, 0:36 – в большинстве, 2:55 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ. Еще 2 прошли мимо. 

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