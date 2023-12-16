Хвича забил за «Наполи» впервые за 5 матчей. У него 30 (17+13) очков за 49 игр Серии А

Хвича Кварацхелия совершил результативное действие впервые за 5 матчей.

Вингер « » забил гол в ворота « » в 16-м туре Серии А (2:1, второй тайм).

Это первое результативное действие грузинского футболиста за 5 матчей – он не забивал и не делал ассистов в играх с «Реалом» (2:4), «Интером» (0:3), «Ювентусом» (0:1) и «Брагой» (2:0).

В 49 матчах чемпионата Италии Хвича набрал 30 (17+13) очков по системе «гол+пас». С момента начала сбора статистики в сезоне-2004/05 лишь два игрока набрали 30 или более очков до того, как провели 50 матчей в Серии А, будучи моложе Кварацхелии: Доменико Берарди (31 очков в 42 матчах) и Алешандре Пато (30 в 45).

Всего на счету 5 мячей и 3 результативных паса в 15 матчах текущего сезона Серии А. Статистику игрока можно найти здесь.

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