Хвича забил за «Наполи» впервые за 5 матчей. У него 30 (17+13) очков за 49 игр Серии А
Хвича Кварацхелия совершил результативное действие впервые за 5 матчей.
Вингер «Наполи» забил гол в ворота «Кальяри» в 16-м туре Серии А (2:1, второй тайм).
Это первое результативное действие грузинского футболиста за 5 матчей – он не забивал и не делал ассистов в играх с «Реалом» (2:4), «Интером» (0:3), «Ювентусом» (0:1) и «Брагой» (2:0).
В 49 матчах чемпионата Италии Хвича набрал 30 (17+13) очков по системе «гол+пас». С момента начала сбора статистики в сезоне-2004/05 лишь два игрока набрали 30 или более очков до того, как провели 50 матчей в Серии А, будучи моложе Кварацхелии: Доменико Берарди (31 очков в 42 матчах) и Алешандре Пато (30 в 45).
Всего на счету Кварацхелии 5 мячей и 3 результативных паса в 15 матчах текущего сезона Серии А. Статистику игрока можно найти здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Italiya/spbvideo_NI1995449_clip_Napoli___Kaljari_21_Gol_Khvicha_Kvarackhelii_video_Kubok_Ispanii_Futbol
и без нее:
https://vk.com/video-101982925_456282898
Четвертый в чемпионате по xG: 6.24
Первый по кол-ву упущенных явных голевых моментов (big chances): 8
Второй-третий по кол-ву удачных эпизодов дриблинга: 40 всего, 2.67 за игру.
11-15 по кол-ву ключевых передач: 25.
6-й среди игроков линии атаки по точности передач: 84.1%
4-й среди игроков линии атаки по перехватам: 11
7-8-й среди игроков линии атаки по отборам: 16.
Первый по кол-ву фолов на нем: 41.
Как результат 12-й игрок по средней оценке от Sofascore: 7.4
(это второй результат в команде - на первом месте (и на 4-м в чемпионате) Политано: 7.52).
whoscored.com - Кварацхелия - 7.47, Политано - 7.24, Ди Лоренцо - 6.96, Зелинский -6.94, Оливейра - 6.92, Осимен - 6.91
Технические рейтинги - у кого-то одно действие дороже другого (условно отбор +0.02 у одних, а у других +0.015). Обычно +/- совпадают, но смотрю, что по дистанции разница набегает серьезная.
Я на Sofascore пересел - там больше параметров и больше чемпионатов детально отслеживается. Детальную статистику Пруцева-мл. в чемпионате Словении в Whoscore не найдешь))