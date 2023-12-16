Хвича забил за «Наполи» впервые за 5 матчей. У него 30 (17+13) очков за 49 игр Серии А

Теги Кальяри серия А Италия Наполи Алешандре Пато Доменико Берарди Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия совершил результативное действие впервые за 5 матчей.

Вингер «Наполи» забил гол в ворота «Кальяри» в 16-м туре Серии А (2:1, второй тайм). 

Это первое результативное действие грузинского футболиста за 5 матчей – он не забивал и не делал ассистов в играх с «Реалом» (2:4), «Интером» (0:3), «Ювентусом» (0:1) и «Брагой» (2:0).

В 49 матчах чемпионата Италии Хвича набрал 30 (17+13) очков по системе «гол+пас». С момента начала сбора статистики в сезоне-2004/05 лишь два игрока набрали 30 или более очков до того, как провели 50 матчей в Серии А, будучи моложе Кварацхелии: Доменико Берарди (31 очков в 42 матчах) и Алешандре Пато (30 в 45).

Всего на счету Кварацхелии 5 мячей и 3 результативных паса в 15 матчах текущего сезона Серии А. Статистику игрока можно найти здесь

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25 комментариев
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Нормальная статистика, просто вся команда уже не та машина, что была в прошлом сезоне. Хотя, конечно, уже не на уровне мвп
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17+33=30. Автор явно гуманитарий😂🤣
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Какую голевуху Осимхен отдал! Точнее даже, что ор перед этой оолевой исполнил в штрафной! ))
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Если считать за результативное голы или ассисты то да, но по факту он почи все игры играет хорошо, что также результат. Например и первый гол Осимена прошёл через Хвичу, который отдал предголевой пас Руйу. Итак постоянно, просто смотреть надо игру , а не только голы.
+6
-1
+5
Ответ Джульетта Джульетта
Гол Хвичи (с рекламой): https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Italiya/spbvideo_NI1995449_clip_Napoli___Kaljari_21_Gol_Khvicha_Kvarackhelii_video_Kubok_Ispanii_Futbol и без нее: https://vk.com/video-101982925_456282898
А задом наперед есть с рекламой в конце?
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Гол Хвичи (с рекламой):
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Italiya/spbvideo_NI1995449_clip_Napoli___Kaljari_21_Gol_Khvicha_Kvarackhelii_video_Kubok_Ispanii_Futbol
и без нее:
https://vk.com/video-101982925_456282898
+5
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+4
Ответ Александр Бабуев
Нормальная статистика, просто вся команда уже не та машина, что была в прошлом сезоне. Хотя, конечно, уже не на уровне мвп
Он вроде в конце того сезона уже сдал
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Ответ QUIKSILVER
Для меня вообще загадка как это дерево забивает
Может вы дерево и поэтому не понимаете.
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Ответ Ярик01
В новости даже для тебя подсчитали, сколько будет 17+13
там было 17+33
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Ответ Александр Бабуев
Нормальная статистика, просто вся команда уже не та машина, что была в прошлом сезоне. Хотя, конечно, уже не на уровне мвп
как играть без левого защитника? Вот вышел Руи, и сразу первый гол через Хвичу и Руи прошёл... Натан и Жесус не тянут на созидательную игру на левом фланге...
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Осимен оч круто сыграл!
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Раз в год и палка.. как говорится
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Самый бьющий игрок чемпионата: 52 удара (3.47 за игру - это второй, первый - Осимен).
Четвертый в чемпионате по xG: 6.24
Первый по кол-ву упущенных явных голевых моментов (big chances): 8
Второй-третий по кол-ву удачных эпизодов дриблинга: 40 всего, 2.67 за игру.
11-15 по кол-ву ключевых передач: 25.

6-й среди игроков линии атаки по точности передач: 84.1%
4-й среди игроков линии атаки по перехватам: 11
7-8-й среди игроков линии атаки по отборам: 16.

Первый по кол-ву фолов на нем: 41.

Как результат 12-й игрок по средней оценке от Sofascore: 7.4
(это второй результат в команде - на первом месте (и на 4-м в чемпионате) Политано: 7.52).
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Ответ Александр Бабуев
Нормальная статистика, просто вся команда уже не та машина, что была в прошлом сезоне. Хотя, конечно, уже не на уровне мвп
в прошлом сезоне на этом этапе у него было 6 голов и 5 пасов.. Сейчас 5 голов и 5 пасов... Может не в нем дело, а том что нет Спаллетти и Кима? И Руи и Оливейра не играют на левом краю...
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Признан лучшим игроком матча - 8,1
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Ответ Ярик01
В новости даже для тебя подсчитали, сколько будет 17+13
Ну теперь вижу исправили. Сперва было написано 17плюс33
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Обзор https://www.youtube.com/watch?v=1TPypNGZYqI
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Ответ QUIKSILVER
Для меня вообще загадка как это дерево забивает
футбол не твой вид спорта, и поэтому сложно понять... вот шашки, или в чапаева попробуй...
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Ответ Michael Boldyrev
Самый бьющий игрок чемпионата: 52 удара (3.47 за игру - это второй, первый - Осимен). Четвертый в чемпионате по xG: 6.24 Первый по кол-ву упущенных явных голевых моментов (big chances): 8 Второй-третий по кол-ву удачных эпизодов дриблинга: 40 всего, 2.67 за игру. 11-15 по кол-ву ключевых передач: 25. 6-й среди игроков линии атаки по точности передач: 84.1% 4-й среди игроков линии атаки по перехватам: 11 7-8-й среди игроков линии атаки по отборам: 16. Первый по кол-ву фолов на нем: 41. Как результат 12-й игрок по средней оценке от Sofascore: 7.4 (это второй результат в команде - на первом месте (и на 4-м в чемпионате) Политано: 7.52).
sofascore.com Средний рейтинг: Политано - 7.52, Кварацхелия - 7.40, Ди Лорецо - 7.33, Зелинский - 7.21, Осимен - 7.18
whoscored.com - Кварацхелия - 7.47, Политано - 7.24, Ди Лоренцо - 6.96, Зелинский -6.94, Оливейра - 6.92, Осимен - 6.91
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Ответ coimbra
sofascore.com Средний рейтинг: Политано - 7.52, Кварацхелия - 7.40, Ди Лорецо - 7.33, Зелинский - 7.21, Осимен - 7.18 whoscored.com - Кварацхелия - 7.47, Политано - 7.24, Ди Лоренцо - 6.96, Зелинский -6.94, Оливейра - 6.92, Осимен - 6.91
Хм, интересно.
Технические рейтинги - у кого-то одно действие дороже другого (условно отбор +0.02 у одних, а у других +0.015). Обычно +/- совпадают, но смотрю, что по дистанции разница набегает серьезная.

Я на Sofascore пересел - там больше параметров и больше чемпионатов детально отслеживается. Детальную статистику Пруцева-мл. в чемпионате Словении в Whoscore не найдешь))
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