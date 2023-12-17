Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 27 играх в сезоне

Теги Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:3). В его активе результативная передача. 

38-летний россиянин обновляет свой антирекорд по продолжительности безголевой серии в рамках одной регулярки.

До этого сезона худший результат был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов). В 27 матчах текущего сезона на счету Овечкина 17 (5+12) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).

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31 комментарий
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Худший сезон Овечкина в карьере.
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-1
+18
Ответ Xxx Xxx
А кому принадлежит рекорд по продолжительности безголевой серии? Сколько до него осталось Сане?
Кому-то из вратарей
+16
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Ответ юрий зайцев
Саня пошел за рекордом... Ничушкина)))
Ничушкин напрягся
+11
-1
+10
Саня пошел за рекордом... Ничушкина)))
+11
-1
+10
Сегодня опять весь матч на прямых ногах отстоял, еле двигается, скорости вообще нет, печально смотреть.
+9
0
+9
А кому принадлежит рекорд по продолжительности безголевой серии?
Сколько до него осталось Сане?
+8
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+8
Надо дать дорогу молодым и не позориться. Жалко смотреть на его ископаемое тело на льду уже
+9
-1
+8
Карма настигла
+7
-1
+6
Ответ Joe Black
А сколько у Ничушкина длилась серия?
91 матч.
+4
0
+4
$12,500,000 в год.
+5
-1
+4
Ответ Duck Nightingale
Старость пришла нежданно негадано. Саня, готовиться надо к старости, перенимать опыт великих спортсменов-долгожителей если рекорд собирался бить. С Джоковичем бы пообщался или с Роналду
Готовился же с Бузовыми и другими профурсетками в передачах снимался
+3
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+3
Это уже не новость
+3
0
+3
Ответ Xxx Xxx
А кому принадлежит рекорд по продолжительности безголевой серии? Сколько до него осталось Сане?
Кому принадлежит не знаю, но Вэл Ничушкин там в топе с 91 игрой
+3
0
+3
Дух, если такой преданный поклонник, мог бы что-нибудь и, помимо, полотен написать. В поддержку, например. Раз уж, многие так его ждут)
+5
-2
+3
Старость пришла нежданно негадано. Саня, готовиться надо к старости, перенимать опыт великих спортсменов-долгожителей если рекорд собирался бить. С Джоковичем бы пообщался или с Роналду
+3
0
+3
Дух и его подсосы, что-то давно вас не видно! а что случилось?
+15
-12
+3
Мляяя... Ну просил же один поклонник Йозе Марино...
+3
0
+3
А дальше что? Доверенное лицо? Депутат?
+5
-2
+3
Жду комментарии Духа больше чем голы Ови
+2
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догнать совранского - это утопия(с)
снимай коньки, саня. иди домой. и выборы уже скоро.
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Может ему трусы задом наперед одеть на скамейке запасных. Вратари и защитники расстеряются от удивления, а он и забьет.
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Свадебный генерал
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рекорд грецки останется небытым
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У него инсульта не было? Очень движения настораживающие.
+1
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Насколько же вам всем скучно. Сначала все считали каждый гол , теперь все считают матчи без голов. Предлагаю батл : что будет больше за сезон - количество голов или продолжительность безголевой серии? Делаем ваши ставки господа 😁
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Ну он никогда не был монстром подготовки,
больше на богатырское здоровье полагался, теперь вот сказалось. Видимо рекорд останется за Грецкий.
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Ждём продолжения серии
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Ответ юрий зайцев
Саня пошел за рекордом... Ничушкина)))
А сколько у Ничушкина длилась серия?
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Ответ Пылесос
91 матч.
охренеть
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Ответ Joe Black
А сколько у Ничушкина длилась серия?
91 игра
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