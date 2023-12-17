Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 27 играх в сезоне
Александр Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:3). В его активе результативная передача.
38-летний россиянин обновляет свой антирекорд по продолжительности безголевой серии в рамках одной регулярки.
До этого сезона худший результат был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов). В 27 матчах текущего сезона на счету Овечкина 17 (5+12) очков.
С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).
Сколько до него осталось Сане?
снимай коньки, саня. иди домой. и выборы уже скоро.
больше на богатырское здоровье полагался, теперь вот сказалось. Видимо рекорд останется за Грецкий.