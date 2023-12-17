Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 27 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в 12 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата НХЛ с « » (1:3). В его активе результативная передача.

38-летний россиянин обновляет свой антирекорд по продолжительности безголевой серии в рамках одной регулярки.

До этого сезона худший результат был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов). В 27 матчах текущего сезона на счету 17 (5+12) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая только Уэйну Гретцки (894).