«Симеоне называл Месси «гномом» перед матчами с «Барсой», чтобы мы его не боялись. По имени – никогда». Филипе Луис о Лео

Филипе Луис рассказал, как Диего Симеоне оскорблял Лео Месси.

«Месси – лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Я посмотрел все его матчи с 2006-го, когда впервые сыграл против него, до 2016-го.

Если тренер говорил мне держать Месси, я ничего не делал. Чтобы сдержать его, всегда придумывали какую-то тактику, но он продолжал забивать и раздавать голевые.

Были тренеры, которые отправляли одного игрока держать Месси, другие – двоих или троих. В « » Симеоне отправлял четверых, и они должны были следить только за Месси. Чья была вина, когда он забивал? Ничья. Все мы хорошо делали свою работу, но это был Месси.

Перед матчами против «Барсы» никогда не называл Месси по имени. Он всегда называл его «гномом», чтобы мы его не боялись», – сказал бывший защитник «Атлетико» в подкасте Charla.

«Я всегда называю его «гном». Откуда у Месси это прозвище и как он к нему относится?

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