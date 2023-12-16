«Симеоне называл Месси «гномом» перед матчами с «Барсой», чтобы мы его не боялись. По имени – никогда». Филипе Луис о Лео

Теги Фламенго высшая лига Бразилия МЛС Барселона Атлетико Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне Филипе Луис Интер Майами Футбол

Филипе Луис рассказал, как Диего Симеоне оскорблял Лео Месси.

«Месси – лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Я посмотрел все его матчи с 2006-го, когда впервые сыграл против него, до 2016-го.

Если тренер говорил мне держать Месси, я ничего не делал. Чтобы сдержать его, всегда придумывали какую-то тактику, но он продолжал забивать и раздавать голевые.

Были тренеры, которые отправляли одного игрока держать Месси, другие – двоих или троих. В «Атлетико» Симеоне отправлял четверых, и они должны были следить только за Месси. Чья была вина, когда он забивал? Ничья. Все мы хорошо делали свою работу, но это был Месси.

Перед матчами против «Барсы» Симеоне никогда не называл Месси по имени. Он всегда называл его «гномом», чтобы мы его не боялись», – сказал бывший защитник «Атлетико» в подкасте Charla.

«Я всегда называю его «гном». Откуда у Месси это прозвище и как он к нему относится?

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21 комментарий
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Глянул статистику игр Атлетико с Барсой. Способ нерабочий, прямо скажем
+53
-6
+47
Интересно как он называл Роналду, тот им под конец карьеры в Реале и Ювентусе в каждом матче 3 забивал.
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+16
Его только разведчиком отправлять...
+14
-2
+12
Земляным червяком.
+6
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+5
Ответ Николай Бойко
Глянул статистику игр Атлетико с Барсой. Способ нерабочий, прямо скажем
В лч работало как надо, хоть и в 2016 судья засудил барсу
+9
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+4
Ну и в чем Симионе не прав.

Если тренер хочет, чтобы его команда достигала успехов и никого не боялась, даже звездного игрока другой команды необходимо прикладывать.
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Ответ Sasha Simple
В лч работало как надо, хоть и в 2016 судья засудил барсу
Помню вместо пенки поставили штрафной в конце матча
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+2
Ответ MVL
Интересно как он называл Роналду, тот им под конец карьеры в Реале и Ювентусе в каждом матче 3 забивал.
Белоснежкой.
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Диего на спортсе сидит в комментах
+1
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+1
Ответ MVL
Интересно как он называл Роналду, тот им под конец карьеры в Реале и Ювентусе в каждом матче 3 забивал.
Клубникой,чтобы они его сьели.Но способ не рабочий был
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Так и гражданства могут лишить.
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Фанатки гнома сожрут Эль Чоло
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Ответ Николай Бойко
Глянул статистику игр Атлетико с Барсой. Способ нерабочий, прямо скажем
Ну не зря же он самый дорогой тренер мира.
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Ответ Николай Бойко
Глянул статистику игр Атлетико с Барсой. Способ нерабочий, прямо скажем
Бужай
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Ответ MVL
Интересно как он называл Роналду, тот им под конец карьеры в Реале и Ювентусе в каждом матче 3 забивал.
Вспомни конфликт Коке и Роналду. Коке тогда выразил мнение Симеоне, я думаю
+3
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Ответ Roman
Вспомни конфликт Коке и Роналду. Коке тогда выразил мнение Симеоне, я думаю
Чето методы какие-то нерабочие у Симеоне).
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