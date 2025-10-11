Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Арсенала», «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье

В Первой лиге пройдут матчи 14-го тура.

В субботу «Торпедо » сыграет в гостях с тульским «Арсеналом », «Спартак» Кострома примет «КАМАЗ », «Факел» встретится на выезде с «Шинником».

В воскресенье «Ротор » проведет домашний матч с «Черноморцем».

Матч «Урала» с «Челябинском» перенесен на начало ноября из-за отъезда игроков екатеринбургского клуба в сборные.

PARI Первая лига

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

