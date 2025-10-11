Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Арсенала», «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье
В Первой лиге пройдут матчи 14-го тура.
В субботу «Торпедо» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Спартак» Кострома примет «КАМАЗ», «Факел» встретится на выезде с «Шинником».
В воскресенье «Ротор» проведет домашний матч с «Черноморцем».
Матч «Урала» с «Челябинском» перенесен на начало ноября из-за отъезда игроков екатеринбургского клуба в сборные.
PARI Первая лига
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
