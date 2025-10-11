  • Спортс
  • Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Арсенала», «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Арсенала», «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье

В Первой лиге пройдут матчи 14-го тура.

В субботу «Торпедо» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», «Спартак» Кострома примет «КАМАЗ», «Факел» встретится на выезде с «Шинником».

В воскресенье «Ротор» проведет домашний матч с «Черноморцем».

Матч «Урала» с «Челябинском» перенесен на начало ноября из-за отъезда игроков екатеринбургского клуба в сборные.

PARI Первая лига

14-й тур

Первая лига. 14 тур
11 октября 11:00,
Сокол
Не начался
Уфа
Первая лига. 14 тур
11 октября 11:30,
Арсенал Тула
Не начался
Торпедо
Первая лига. 14 тур
11 октября 12:00,
Спартак Кострома
Не начался
КАМАЗ
Первая лига. 14 тур
11 октября 13:00,
Волга Ульяновск
Не начался
Енисей
Первая лига. 14 тур
11 октября 14:00,
Нефтехимик
Не начался
Чайка
Первая лига. 14 тур
11 октября 14:00,
Шинник
Не начался
Факел
Первая лига. 14 тур
11 октября 16:00,
Родина
Не начался
СКА Хабаровск
Первая лига. 14 тур
12 октября 13:00,
Ротор
Не начался
Черноморец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Как вам дерби?22827 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
