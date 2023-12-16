UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов подерется с Томпсоном

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 296.

В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Основные бои турнира.

Леон Эдвардс (21-3) – Колби Ковингтон (17-3);

Алешандре Пантожа (26-5) – Брэндон Ройвал (15-6);

Шавкат Рахмонов (17-0) – Стивен Томпсон (17-6-1);

Тони Фергюсон (26-9) – Пэдди Пимблетт (20-3);

Джош Эмметт (18-4) – Брайс Митчелл (16-2);

Тагир Уланбеков (15-2) – Коди Дарден (16-4-1);

Мартин Будай (13-1) – Шамиль Газиев (11-0).

Бои главного карда покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ». Начало – не раньше 06:00 по московскому времени.

Титульник Эдвардса и Ковингтона, бои Рахмонова и Фергюсона: онлайн яркого UFC 296

Взвешивание на UFC 296: Эдвардс тяжелее Ковингтона, Пантожа – Ройвала, Фергюсон и Пимблетт показали одинаковый вес