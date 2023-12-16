UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов подерется с Томпсоном
В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 296.
В главном событии состоится титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
Основные бои турнира.
Леон Эдвардс (21-3) – Колби Ковингтон (17-3);
Алешандре Пантожа (26-5) – Брэндон Ройвал (15-6);
Шавкат Рахмонов (17-0) – Стивен Томпсон (17-6-1);
Тони Фергюсон (26-9) – Пэдди Пимблетт (20-3);
Джош Эмметт (18-4) – Брайс Митчелл (16-2);
Тагир Уланбеков (15-2) – Коди Дарден (16-4-1);
Мартин Будай (13-1) – Шамиль Газиев (11-0).
Бои главного карда покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ». Начало – не раньше 06:00 по московскому времени.
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