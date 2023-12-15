Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Гараничев – 5-м, Логинов – 9-м, Бабиков – 25-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Кирилл Бажин Евгений Сидоров Иван Тулатин Кубок Содружества Биатлон

16 декабря на Кубке Содружества по биатлону в Уфе пройдет мужской пасьют.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

2-й этап

Уфа, Россия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Даниил Серохвостов – 18,0

3. Кирилл Бажин – 1.06,0

4. Евгений Сидоров – 1.21,0

5. Евгений Гараничев – 1.28,0

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.30,0

7. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.38,0

8. Роман Еремин – 1.40,0

9. Александр Логинов – 1.52,0

10. Рустам Каюмов – 1.55,0...

22. Карим Халили – 2.28,0...

25. Антон Бабиков – 2.37,0...

29. Василий Томшин – 2.45,0...

37. Александр Поварницын – 3.10,0

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе

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