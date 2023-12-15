Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Гараничев – 5-м, Логинов – 9-м, Бабиков – 25-м

16 декабря на Кубке Содружества по биатлону в Уфе пройдет мужской пасьют.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

2-й этап

Уфа, Россия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Предварительный старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Даниил Серохвостов – 18,0

3. Кирилл Бажин – 1.06,0

4. Евгений Сидоров – 1.21,0

5. Евгений Гараничев – 1.28,0

6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.30,0

7. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.38,0

8. Роман Еремин – 1.40,0

9. Александр Логинов – 1.52,0

10. Рустам Каюмов – 1.55,0...

22. Карим Халили – 2.28,0...

25. Антон Бабиков – 2.37,0...

29. Василий Томшин – 2.45,0...

37. Александр Поварницын – 3.10,0

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе