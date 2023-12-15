Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Серохвостов – 2-м, Гараничев – 5-м, Логинов – 9-м, Бабиков – 25-м
16 декабря на Кубке Содружества по биатлону в Уфе пройдет мужской пасьют.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
2-й этап
Уфа, Россия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предварительный старт-лист
1. Эдуард Латыпов
2. Даниил Серохвостов – 18,0
3. Кирилл Бажин – 1.06,0
4. Евгений Сидоров – 1.21,0
5. Евгений Гараничев – 1.28,0
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.30,0
7. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.38,0
8. Роман Еремин – 1.40,0
9. Александр Логинов – 1.52,0
10. Рустам Каюмов – 1.55,0...
22. Карим Халили – 2.28,0...
25. Антон Бабиков – 2.37,0...
29. Василий Томшин – 2.45,0...
37. Александр Поварницын – 3.10,0
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Уфе