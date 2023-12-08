Карпина забанили за «дебила», а Абаскаля – за бросок Бериши, 1500 очков Овечкина, Малинин выиграл короткую в финале Гран-при, 100 побед Ротенберга, «Спартаку» нужен экс-директор «Зенита» и другие новости

1. Валерий Карпин за слова про «дебила» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, один из них – условно. Владислав Радимов напомнил, что ему за слово «дебил» в свое время дали 5 матчей бана.

Гильермо Абаскаля за бросок Бернарда Бериши дисквалифицировали на 2 матча плюс 1 условно. В КДК РФС рассказали, что тренер «Спартака» сожалеет о поступке, а Валерий Непомнящий отметил, что испанец «повел себя совсем уж по-пацански».

2. Александр Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500+ очков (среди европейцев – вторым, среди россиян – первым). Он сделал результативную передачу в матче с «Далласом» (4:5 Б), а вот забить опять не удалось – в 8-й игре подряд.

3. Победа СКА над «Трактором» стала для Романа Ротенберга 100-й в КХЛ в качестве тренера. Он сравнил это достижение с жимом лежа, а Андрей Назаров заявил, что Ротенбергу по силам выиграть даже 400 матчей.

4. Также в КХЛ «Спартак» победил «Сочи», несмотря на фэйл Цыплакова, который не стал забивать в пустые ворота. «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» – в последних двух матчах у казанцев два поражения с общим счетом 2:7. «Автомобилист» прервал победную серию «Салавата» из 5 игр, «Металлург» проиграл четвертый матч подряд. Все результаты дня – здесь.

5. Илья Малинин выиграл короткую программу в финале Гран-при в Пекине, чисто исполнив четверной аксель. Своим прыжком-фантомом фигурист запутал судей.

6. «Спартак» и экс-директор «Зенита» Хавьер Рибальта ведут переговоры о назначении испанца спортивным директором.

7. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу» (4:5 Б), Евгений Кузнецов забросил 5-ю шайбу в сезоне. «Нэшвилл» обыграл «Тампу» (5:1), Яков Тренин забросил 5-ю шайбу в сезоне. «Сан-Хосе» и «Детройт» выдали чумовой матч – во втором периоде забросили 6 шайб на двоих за 3 минуты, а «Шаркс» в итоге спасли матч с 0:4, «Ред Уингс» не помогли дебют Патрика Кэйна и 2-й гол Клима Костина в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Антидопинговая служба Италии запросила два года дисквалификации для фигуриста Даниэла Грассля.

9. «МЮ» готов продать Каземиро, Варана и Санчо зимой. Эрик тен Хаг признался, что не жалеет об исключении Джейдона из состава.

10. В США откроют каток имени Овечкина, а перед этим проведут аукцион, посвященный 802 голам Александра в НХЛ.

11. НБА. Внутрисезонный турнир. 1/2 финала. 27 очков и 15 передач от Халибертона помогли «Индиане» обыграть «Милуоки».

12. Поля Погба могут дисквалифицировать на 4 года за допинг.

13. 27-летний инфлюэнсер палестинского происхождения с 2 млн подписчиков дебютировал за «Герту» и забил пенальти.

Цитаты дня

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Мостовой готов тренировать «Спартак»: «Уже всех перепробовали, почему бы и нас не попробовать?»

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