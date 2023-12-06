Финал Гран-при. Малинин, Уно, Сяо Хим Фа, Кагияма, Миура и Аймо выступят с короткими программами

Теги результаты Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Кевин Аймо Юма Кагияма Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Као Миура Фигурное катание

7 декабря в финале Гран-при фигуристы представят короткие программы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14:07 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Кевин Аймо (Франция)

2. Шома Уно (Япония)

3. Юма Кагияма (Япония)

4. Као Миура (Япония)

5. Илья Малинин (США)

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

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18 комментариев
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Ответ Мороженко
Вот вопрос, будет ли Илья вставлять в КП 4А, Тулуп он специально первым без каскада его прыгает, что бы можно было на аксель заменить
Илья же собирается его в ПП прыгать, там риска меньше. КП надо чисто катать.
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Ответ Fleuriris
Нельзя, по правилам обязателен сольный аксель и обязательно или 2А, или 3А.
4а, 4л-3т, 3а
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Японцы, французы и Илья. Шоме и Илье всё чисто прыгнуть в КП.
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Вот вопрос, будет ли Илья вставлять в КП 4А, Тулуп он специально первым без каскада его прыгает, что бы можно было на аксель заменить
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Собрались сильнейшие и почти все любимые фигуристы. Кто бы раньше подумал, что французы навяжут борьбу японцам. И один Илья особняком.
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Адам последний...главное чтобы не перегорел. Состав огонь конечно
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Ответ Katerina Sunny
Илья же собирается его в ПП прыгать, там риска меньше. КП надо чисто катать.
А была разве точная информация?
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Ответ Мороженко
А была разве точная информация?
Собирается- это не точная, но на неудачном акселе он потеряет больше, чем если прыгнет другой квад.
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Ответ Мороженко
Вот вопрос, будет ли Илья вставлять в КП 4А, Тулуп он специально первым без каскада его прыгает, что бы можно было на аксель заменить
Но в КП 4А должен быть в каскаде, сольно же нельзя.
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Ответ Fleuriris
Но в КП 4А должен быть в каскаде, сольно же нельзя.
Можно сольно. Будет как четверной считаться
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Ответ Katerina Sunny
Собирается- это не точная, но на неудачном акселе он потеряет больше, чем если прыгнет другой квад.
Это понятно, но Илья любит рисковать
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Ответ Мороженко
Можно сольно. Будет как четверной считаться
Нельзя, по правилам обязателен сольный аксель и обязательно или 2А, или 3А.
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Ответ Fleuriris
Нельзя, по правилам обязателен сольный аксель и обязательно или 2А, или 3А.
Так он будет прыгать 3а.
А 4а как четверной. Так можно
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Ответ Мороженко
Если паралельно, то зачем писать гадости?
вроде нейтральный коммент... или Илья не высказывает постоянно, при каждой возможности, своё недовольство стоимостью 4А, что это типа тормозит развитие фк... и что он пока не видит смысла его прыгать???....
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Ответ Александр
вроде нейтральный коммент... или Илья не высказывает постоянно, при каждой возможности, своё недовольство стоимостью 4А, что это типа тормозит развитие фк... и что он пока не видит смысла его прыгать???....
Ему задают вопросы, он отвечает, в чем проблема? Его скрашивают постоянно о 4а, вот он и отвечает.
И в принципе он не обязательн прыгать 4а на каждом турнире, в историю он уже вприсан
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Ответ Мороженко
Ему задают вопросы, он отвечает, в чем проблема? Его скрашивают постоянно о 4а, вот он и отвечает. И в принципе он не обязательн прыгать 4а на каждом турнире, в историю он уже вприсан
ну он ооочень подробно расписывает все причины, почему он не будет прыгать 4А, а после, повторно, почему он не стал прыгать 4А... а после ещё и его агент к этому обсуждению может подключиться...
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