Финал Гран-при. Малинин, Уно, Сяо Хим Фа, Кагияма, Миура и Аймо выступят с короткими программами
7 декабря в финале Гран-при фигуристы представят короткие программы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14:07 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Кевин Аймо (Франция)
2. Шома Уно (Япония)
3. Юма Кагияма (Япония)
4. Као Миура (Япония)
5. Илья Малинин (США)
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс
А 4а как четверной. Так можно
И в принципе он не обязательн прыгать 4а на каждом турнире, в историю он уже вприсан